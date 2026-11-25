Ensalada navideña con piña: receta fresca y fácil para estas fiestas
Prepara una ensalada navideña con piña fácil y refrescante, perfecta para aportar un toque dulce a tu menú de Navidad.
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En medio de mesas cargadas de asados largos, croquetas y dulces de bandeja, una ensalada navideña con piña abre un hueco fresco que el paladar agradece de inmediato. Aporta jugo, acidez limpia y un punto tropical que despierta platos principales sin robarles protagonismo. Si te gustan otras ideas donde esta fruta marque el ritmo puedes fijarte en una ensalada de pepino y piña cuando apetezca algo aún más crujiente y ligero.
Ingredientes para preparar ensalada navideña con piña
Para cuatro raciones generosas basta con reunir piezas sencillas y bien elegidas. Una piña natural madura en su punto, o en su defecto rodajas en su jugo bien escurridas, funciona como eje central, acompañada de un buen puñado de canónigos o rúcula tierna, medio aguacate firme y granos de granada que sumen color festivo.
Completa el conjunto un puñado de almendras laminadas tostadas y unos cubos pequeños de queso curado o fresco, según lo que pida el resto del menú. Para el aliño, aceite de oliva virgen extra suave, zumo de lima o limón, una pizca de sal y unas hojas de menta fresca o cilantro.
Cómo hacer ensalada con piña paso a paso
- Empieza limpiando y escurriendo bien las hojas verdes; si quedan gotas de agua en el fondo del bol, el aliño resbala y la ensalada pierde gracia. Corta la piña en dados regulares descartando el centro fibroso si resulta demasiado duro, y haz lo mismo con el aguacate justo antes de montar para que no se oxide ni se deshaga.
- Tuesta las almendras en una sartén seca un par de minutos, vigilándolas de cerca porque pasan de doradas a quemadas en un descuido, y déjalas enfriar.
- Desgrana la granada sobre un plato hondo para que salten menos gotas y reúne todos los ingredientes en una fuente amplia sin apretujarlos.
- Vierte la salsa en el último instante y remueve con suavidad de abajo arriba para no aplastar la fruta.
Qué ingredientes combinan mejor con la piña
La piña tiene carácter propio y agradece compañeros con textura o contraste salino. Los frutos secos tostados equilibran su dulzor natural, mientras que el aguacate aporta untuosidad y redondea la acidez.
Cuando se busca un plato con más cuerpo para una comida familiar, encajan bien cereales o mariscos; de hecho, una ensalada de arroz con piña funciona muy bien como plato único informal, igual que una ensalada de pasta con salsa rosa, gambas y piña cuando apetece algo más saciante.
En clave navideña, la granada, los langostinos cocidos o un toque de jamón ibérico crujiente también dialogan con soltura con su aroma.
Cómo preparar el aliño o la salsa
Una vinagreta sencilla suele ser la mejor aliada para no tapar el frescor de la fruta. Mezcla tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra con una cucharada de zumo de lima recién exprimido, una pizca de sal fina y una punta de miel si la piña está algo ácida. Batir enérgicamente con un tenedor hasta que emulsione un poco basta para lograr una cobertura equilibrada.
Si prefieres algo más cremoso sin caer en salsas pesadas, prueba a integrar dos cucharadas de yogur griego natural con menta muy picada y unas gotas de limón. Esa versión suaviza el contraste y sienta de maravilla junto a aves asadas o pescados al horno.
Trucos para presentar y conservar la ensalada
Sirve la ensalada en una fuente baja y ancha, repartiendo los granos de granada y las almendras por encima justo al sacarla para que el aspecto festivo luzca desde el primer vistazo. Evita aliñarla con antelación si la comida se retrasa; la sal y el ácido extraen jugo de la fruta y ablandan las hojas en pocos minutos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Porciones: 4 comensales.
Información nutricional: aproximadamente 245 kcal totales por ración.
Tipo de cocina: festiva y de temporada, con base mediterránea y guiño tropical.
Tipo de comida: entrante frío o guarnición para carnes y pescados.