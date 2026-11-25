Ensalada navideña ecuatoriana: receta tradicional para celebrar en familia
Descubre cómo preparar una ensalada navideña ecuatoriana con ingredientes tradicionales y todo el sabor de estas fiestas.
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En muchas mesas de diciembre en Ecuador, el plato que nadie deja a medias cuando llega la medianoche o el almuerzo del veinticinco es una ensalada agridulce, cremosa y llena de color. Lejos de parecerse a un bol de hojas verdes con un chorro de vinagre, esta receta reúne fruta fresca, vegetales suaves y un toque lácteo que equilibra las comidas más contundentes de la temporada. Quienes disfrutan del contraste frutal en este tipo de elaboraciones suelen encontrar guiños cercanos en recetas como estas ensaladas rápidas para Navidad, aunque aquí la combinación se vuelve más festiva y envolvente.
Qué es la ensalada navideña ecuatoriana
Es un plato de acompañamiento de carnes asadas y pescados, con un toque ácido y contraste con lo dulce. No es un plato pesado en el sentido graso tradicional, sino un conjunto jugoso donde la fruta aporta frescura y el resto de ingredientes dan cuerpo.
Ingredientes para preparar la receta tradicional
Para seis raciones generosas conviene contar con una piña madura pero firme, uvas rojas o verdes sin pepitas, manzana dulce tipo gala o roja y un par de duraznos o melocotones en conserva escurridos. A eso se suma zanahoria rallada fina, apio tierno picado en cubitos muy pequeños y un toque de pasas o nueces si gusta dar un punto extra de textura.
Para la base cremosa: mayonesa suave, yogur natural o crema de leche, una pizca de sal, unas gotas de limón o zumo de piña y, si apetece, un poquito de mostaza suave.
Cómo hacer ensalada navideña ecuatoriana paso a paso
- Comienza lavando y escurriendo bien los ingredientes frescos. Pela y corta la piña en trozos pequeños, retirando el corazón más duro, y haz lo mismo con la manzana sin pelar si su piel es fina, rociándola con unas gotas de limón para que no se oxide mientras avanzas.
- Corta las uvas por la mitad y retira las semillas si las tuvieran, y pica el apio bien menudo para que no resulte fibroso al masticar.
- Ralla la zanahoria justo antes de incorporarla para que conserve su jugo y su color vivo. En un bol amplio reúne primero las frutas y las verduras picadas, mézclalas con suavidad y agrega después la salsa poco a poco.
- Remover con movimientos envolventes evita que la fruta se deshaga y permite que cada trozo quede bien cubierto sin nadar en exceso de líquido.
Cómo preparar el aliño y conseguir el mejor sabor
El aliño tradicional busca un punto cremoso equilibrado, ni demasiado ácido ni empalagoso. Mezcla tres cucharadas de mayonesa con dos de yogur natural sin azúcar o crema de leche, añade una cucharadita de zumo de piña o unas gotas de limón para dar chispa y ajusta la sal con mesura. Un toque mínimo de azúcar o miel solo hace falta si la piña ha salido algo ácida; si la fruta ya está en su punto, no hace falta añadir dulzor extra.
Cuando el menú admite platos más contundentes o variaciones sobre esa misma idea frutal, conviene tener en mente otras fórmulas que juegan con ese registro tropical, como una ensalada gourmet para Navidad o una ensalada Olivier a cuando se busca algo más saciante.
Con qué platos se acompaña y cómo conservarla
Esta ensalada brilla junto a pavo o pollo horneado, cerdo asado, arroz navideño o purés suaves, ya que su frescor corta la sensación densa de los asados. También funciona muy bien en mesas tipo bufé, servida en una fuente honda y rematada por encima con unas uvas enteras o un poco de zanahoria rallada fresca.
Para conservarla, guárdala tapada con film o en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Si vas a prepararla con antelación, deja la fruta más acuosa o la manzana cortada para el último momento o escurre bien el exceso de líquido.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos.
Porciones: 6 personas.
Información nutricional: alrededor de 290 kcal totales por ración.
Tipo de cocina: tradicional ecuatoriana festiva.
Tipo de comida: acompañamiento o plato frío para celebraciones navideñas.