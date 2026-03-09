También ha alcanzado un máximo relativo de ocupación en 2025 la población de 65 a 69 años, con una tasa del 14%, la más alta desde 1981, aunque aún inferior al 18% de 1970. De nuevo, también en este grupo es característica la evolución de la ocupación femenina, cuya tasa es del 11%, la más alta desde 1970, subraya el informe.

A nivel europeo, también se observan tasas elevadas de ocupación entre la población de mayor edad, lo que supone una fuerte reducción del número de prejubilaciones. De este modo, el empleo de los varones de 60 a 64 años ha crecido en todos los países de la UE menos en Rumanía, y lo ha hecho de manera «muy notable».

Así, en siete países superaba en 2025 el 70%, destacando los Países Bajos, con un 77%. La tasa española (39%) ocupaba en el año 2000 la séptima posición, pero con su 58% de 2025, bajó al puesto decimonoveno, pues el aumento en la gran mayoría de los países ha sido mayor que el español.

La tasa de ocupación de las mujeres de 60 a 64 años también ha crecido de forma notable en toda la UE, salvo en Rumanía, aunque sólo en la mitad de los casos se han recortado las distancias con las tasas masculinas.

La tasa española, con un 15%, era la decimotercera en el año 2000, manteniéndose en una posición similar en 2025, la decimoquinta, con su 48%. Esta tasa está alejada de la de los tres países (Estonia, Suecia y Letonia) a la cabeza del ranking de ocupación femenina en este tramo de edad y que superan el 70%.

Por otro lado, el aumento de las tasas de ocupación entre 2000 y 2025 también es muy claro en el tramo de 65 a 69 años, aunque, en esta ocasión, a la excepción rumana se le suma la portuguesa, especialmente en el caso de los varones, apunta Funcas. En 2025, cinco países tenían una tasa masculina superior al 35%, encabezados por el 43% de Dinamarca.

En cuanto a la ocupación femenina en este tramo de edad, su crecimiento entre 2000 y 2025 es también generalizado, aunque los niveles siguen siendo inferiores a los masculinos y la diferencia sólo se ha recortado en siete países.

La tasa femenina española del año 2000, del 2%, ocupaba la posición vigésimo tercera, pero, con su 11% de 2025, ha ascendido a la posición decimosexta. Esa tasa se sitúa a una distancia considerable de la de los cuatro primeros países, que superan el 25% (los tres bálticos y Suecia).