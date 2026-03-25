El ministerio de Puente obligado a hacer agujeros en las puertas del flamante taller de trenes de 100 millones porque las catenarias no caben

Chapuza de Óscar Puente en el nuevo taller de Alta Velocidad de Renfe que ha costado 100 millones de euros del contribuyente: tienen que agujerear las puertas porque las catenarias no caben por el rectángulo que han construido de forma errónea en la parte superior de los portones.

Las construcciones de la red ferroviaria no paran de dar problemas. Esta vez la chapuza es en el nuevo taller de mantenimiento de Renfe de Madrid, que se abrió a finales de 2025. Bautizada como Fuencarral II, esta nave cuenta con 18.900 m² destinados a duplicar la capacidad de revisión de trenes de ancho estándar.

Fuencarral II tiene varias vías de acceso y salida de trenes. Lo hacen a través de unas puertas que deben permanecer abiertas porque, por donde pasa la catenaria, hicieron el hueco muy pequeño y la catenaria deriva con la puerta.

Tal y como se puede apreciar en las fotografías, el rectángulo por donde pasa la catenaria es tan pequeño que los portones no pueden cerrarse cuando están en funcionamiento las vías debido al riesgo de electrocución. Sólo cuando está la vía cerrada y sin tensión pueden cerrarse las puertas.

Esta situación ha obligado a los trabajadores del nuevo taller de Renfe a trabajar con las puertas abiertas de la nave en pleno invierno. Los empleados han soportado temperaturas de 2 grados, mientras se intentaba poner la calefacción, que no abrigaba nada, puesto que la corriente de aire era más fuerte.

El taller de Fuencarral II se sitúa de forma contigua al antiguo taller de Fuencarral I. En este último sí pueden cerrarse las puertas porque fueron bien construidas hace décadas y el hueco por donde pasa la catenaria es un cuadrado más grande.

Peligro con la catenaria

Renfe ha optado por el momento por no cambiar las puertas o hacer un hueco más grande en las mismas. Sólo han pedido a los empleados de la nave que se abriguen durante su jornada laboral porque los portones se quedarán abiertos.

La empresa, de este modo, está obligando a trabajar con las puertas abiertas debido al riesgo de electrocución que existe si la inducción de la catenaria deriva con las puertas. La catenaria alcanza los 25.000 voltios.

Expertos del sector ferroviario alertan de que no hace falta tocar la catenaria para que te pueda dar una descarga. «Incluso si una persona pasa cerca del cable de catenaria, aunque no lo toque, se puede electrocutar», explican.

Sin toma de tierra y un taco en la puerta

Fuentes de Talgo aseguran que las puertas también las hicieron al principio sin toma de tierra. «Tuvieron que poner la toma de tierra a posteriori», explican las mencionadas voces.

La chapuza es tal que han tenido que hasta poner un calzo rudimentario para que no se cierre la puerta, tal y como se puede apreciar en la foto publicada por OKDIARIO.

Óscar Puente inauguró el taller

El 10 de octubre de 2025, el ministro de Transportes Óscar Puente inauguró a bombo y platillo el nuevo taller chapuza, en cuyas puertas había errores de construcción. Estuvo acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, entre otros.

Puente anunció que habían invertido 100 millones de euros en este complejo. Esta partida venía de una inversión de 1.000 millones de euros para poner en marcha el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030.

Sobre el taller de Fuencarral II dijo: «Serán unas instalaciones que incorporan toda la experiencia de Renfe Mantenimiento, plenamente preparadas para atender a los nuevos trenes de alta velocidad, con la tecnología y equipamiento necesarios para garantizar su mantenimiento integral».

La comparecencia ante los medios y la visita se celebró dentro del taller con las puertas abiertas de telón de fondo porque no pueden cerrarse. No hicieron ninguna alusión a este problema que llevan meses padeciendo los trabajadores.

Óscar Puente también aprovechó esta comparecencia para informar de que se construirían nuevos talleres en la red ferroviaria. En concreto, el ministro anunció la construcción de nuevos talleres para la red de Cercanías Madrid, para Rodalies Catalunya y proyectos en Murcia, Málaga, Santander y Valencia. También anunció que invertirían en las nuevas bases en Almería, Irún y La Sagra para trenes de alta velocidad y m4ercancías.