La filial de autobús que piensa llevar a cabo el ministro de Transportes, Óscar Puente, para no depender de las empresas de autobuses cuando hay una incidencia puntual en los trenes de Renfe, podría causar el cierre del 90% de las empresas del sector, que son pymes en su mayoría. No obstante, en los pliegos se indica que los autobuses de esta filial no sólo podrían realizar esta suplencia en caso de incidencia puntual, sino acceder a todos los servicios que tienen que ver con el Estado, es decir, «también podrían hacer servicios de transporte escolar en todo lo que es la red de colegios públicos y concertados de las comunidades autónomas o de las provincias, viajes del Imserso, viajes de asociaciones, peñas deportivas, grupos turísticos nacionales e internacionales», como denuncian desde la Asociación de Empresas de Autocares de España, Direbús.

«Estos servicios discrecionales principalmente los operan las pequeñas y medianas empresas del sector del autobús en nuestro país y, por tanto, con esta filial se quedarían fuera de estos contratos, y esto provocaría numerosos cierres de pymes», explican desde Direbús.

Además, desde Direbús alertan de que cada vez hay menos licitaciones y esto está incrementando los cierres, por lo que esta filial empeoraría aún más la situación de las pymes del sector del autobús.

«En España, en el año 2020, había 3.200 empresas de autobús censadas en el Ministerio de Transportes y ahora mismo, seis años después, podemos estar en torno a unas 2.600. El sector va menguando poco a poco porque las concesiones y las licitaciones cada vez son menos», defienden desde Direbús.

De hecho, en el pasado ya existió una empresa pública de autobuses que fracasó. «Ya hubo una empresa que el Ministerio de Transportes la creó para llevar a cabo todo lo que eran los largos recorridos y líneas regulares. Ya cuando se vio que ese sistema era deficitario para el propio engranaje del conjunto del presupuesto público, pues se determinó que eso no iba a ninguna parte. Esa empresa se vendió, la compró ALSA y bueno, pues ALSA se quedó con todo lo que era el servicio que se hacía en aquel momento», explican desde Direbús.

El impacto de la filial de autobús en las pymes

Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha pedido al presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, que reconsidere y revise el proyecto de la compañía pública para crear una empresa de autobuses.

Esta organización le ha trasladado, asimismo, su preocupación por el impacto que la licitación puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) del transporte de viajeros, tal y como ha indicado en un comunicado este jueves.

Asimismo, desde Anetra se considera «innecesaria, restrictiva y potencialmente lesiva para el equilibrio competitivo del mercado», por lo que han solicitado su revisión.