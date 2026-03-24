La alcaldesa de Almería exige reunirse con Puente para tratar la crisis ferroviaria: «El Gobierno nos ningunea»

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha vuelto a solicitar este martes una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, con el objetivo de tratar la planificación de infraestructuras de la ciudad tras las obras de soterramiento de las vías del tren, así como para poner fin al «castigo eterno» que, según ella, sufre la capital en materia de comunicaciones.

«A ver si nos puede dar cita, que estamos esperando desde hace ya varios años», ha insistido la primera edil, recordando que desde su encuentro con el secretario de Estado de Infraestructuras en septiembre de 2024 no ha habido nuevos contactos programados. «Quedamos en que le iba a presentar unos proyectos, íbamos a hablar de la ciudad y hasta este momento no sé nada», ha señalado.

Vázquez, quien ha bromeado diciendo que podría recurrir a «los tuits» tras haber enviado varias cartas al ministro, ha enfatizado la importancia de un encuentro presencial. «Señor Puente, por favor, recíbame, que tengo unas cosas maravillosas por la ciudad que necesito hablar con usted».

La alcaldesa ha apuntado que desde el Ayuntamiento se va a «seguir peleando por ese Corredor Mediterráneo» y se va a «seguir reivindicando que, cuanto antes, venga el AVE» que conectará Almería con Murcia, puesto que en materia de red ferroviaria los almerienses están, según ha dicho, «un poco ninguneados por el Gobierno de España».

No obstante, ha descartado que Almería sea una ciudad «inaccesible». «Tenemos Málaga muy cerca, tenemos aviones directos a las principales ciudades de España y yo animo a la gente a venir», ha manifestado ante la próxima temporada de Semana Santa.

En esta línea, ha valorado la reciente inauguración de la primera fase del proyecto Puerto-Ciudad como atractivo para visitar Almería, de la que ha defendido también su «transformación» a través de la peatonalización de su casco histórico. «Creo que las grandes ciudades de Europa ya tienen que ser así», ha opinado Vázquez a la hora de defender espacios libres «de asfalto y de coches» para favorecer la afluencia turística y ser «más amable» con comercios y restauración.

Elecciones andaluzas

La alcaldesa también se ha referido brevemente a las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo, para las que se van «a volcar un poquito más en demostrar todo lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno para los andaluces y los almerienses especialmente», aunque el trabajo desde el Ayuntamiento «sigue igual».

Vázquez ha asegurado conocer la fecha de las elecciones al mismo tiempo que el resto de andaluces, pese a la visita el pasado lunes de Moreno a Almería.

«Con Moreno hemos tenido un avance muy grande en temas de agua», ha valorado la alcaldesa ante las obras de canalización de nuevas tuberías y la aprobación de varios decretos de sequía para optimizar y reutilizar el agua a través del ciclo integral de modo que «Almería no tenga nunca déficit de agua, ni de consumo humano, ni para el sector agrícola o turístico».

A nivel municipal, la alcaldesa ha señalado el «diálogo» que se mantiene con Vox, con cuyos miembros se pueden compartir algunos asuntos a nivel económico o empresarial, pero «luego hay otras cosas básicas de derechos ya adquiridos de mujer, de LGTBI y de otras temáticas en las que no estamos de acuerdo». En cualquier caso, ha apuntado la ausencia de «problemas» y el fin común de «mejorar la calidad de vida del ciudadano».