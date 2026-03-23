El Ayuntamiento de Huelva exige la salida de Puente: «Cualquier dirigente público con dignidad presentaría su dimisión»

El primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha dado a conocer los asuntos que se abordarán en el Pleno de marzo, previsto para el próximo viernes. Entre ellos destacan la propuesta para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y la solicitud de dimisión del ministro Óscar Puente.

Según un comunicado del Ayuntamiento, Arias ha señalado que se trata de «una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas» y que, por ello, «cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión», refiriéndose a las «informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones». Además, ha subrayado que «es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias».

Iniciativas del Ayuntamiento

En este contexto, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento llevará al Pleno la petición de dimisión o cese del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif, así como la exigencia de una investigación independiente.

Por otra parte, en el ámbito de la seguridad, Arias ha adelantado que se presentará una segunda moción dirigida a la Subdelegación del Gobierno para «exigir un plan integral que mejore la convivencia, refuerce la seguridad ciudadana y dé respuesta a problemas como la ocupación ilegal o los gorrillas».

La iniciativa responde al incremento de determinados indicadores de criminalidad, con especial preocupación por la ocupación ilegal de viviendas, el fenómeno de los gorrillas y el aumento de la cibercriminalidad.

El plan contempla el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional, la mejora de recursos materiales, la implementación de medidas específicas contra la ocupación ilegal y la creación de un órgano participativo con presencia de administraciones y colectivos vecinales para el seguimiento de las actuaciones.

Finalmente, ha destacado la declaración institucional en defensa del arte sacro, asegurando que «son profesionales que cuidan nuestro patrimonio y son custodios de nuestra identidad, siendo el Viernes de Dolores el mejor momento para mostrarles el apoyo firme del Ayuntamiento».

El Ayuntamiento reconoce el valor cultural, patrimonial y económico de estos sectores, así como las dificultades que atraviesan por la falta de relevo generacional y el intrusismo profesional. A través de esta declaración, el Consistorio se compromete a impulsar medidas de apoyo, promover la formación y difusión de estos oficios y fomentar iniciativas que contribuyan a su visibilidad y desarrollo, consolidando así una parte esencial de la identidad cultural de Huelva.

Arias ha arrancado presentando la acción del equipo de Gobierno tras «una semana histórica» para la ciudad, destacando proyectos como el inicio del materno-infantil o la construcción de viviendas en La Hispanidad, como «ejemplos de colaboración institucional que permiten que Huelva avance y dé respuesta a demandas históricas»; además del inicio de las actuaciones del Plan de Barriadas valorado en siete millones de euros y los avances para la recuperación para la ciudad de los cabezos de San Pedro y La Joya, de cara a su puesta en valor como referentes del patrimonio arqueológico de la ciudad.