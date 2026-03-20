Masiva manifestación en Huelva para exigir al Gobierno «toda la verdad» sobre la tragedia de Adamuz

«Justicia» y «toda la verdad». Ha sido el lema, y el clamor, con el que ha discurrido este viernes en Huelva la masiva manifestación de familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz –46 muertos y 152 heridos–, arropados por miles de ciudadanos de la capital onubense y de otras localidades de la provincia. Críticos con la actitud del Gobierno ante la tragedia y, en particular, con la negación de responsabilidad alguna por parte del Ministerio de Fomento, los manifestantes han clamado por la «memoria, verdad y justicia».

El accidente, ocurrido el 18 de enero, está en fase de una investigación judicial que se antoja larga y tortuosa. Así lo temen las víctimas y sus familiares. El sentir se ha palpado –y escuchado– entre los manifestantes. Lo mismo que su temor a que el Gobierno pueda esconder, o no facilitar, datos esenciales para dilucidar las responsabilidades por esta tragedia.

La manifestación ha tenido lugar este viernes, el mismo día que se ha conocido que ADIF (Ministerio de Transportes), ente responsable de las vías cuya rotura está detrás de la tragedia, retiró sin permiso judicial 42 metros de raíles del lugar del siniestro. Y el mismo día, también, en el que se ha sabido que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que pasa por la localidad de Adamuz.

Las miles de personas que se han echado a la calle en Huelva para exigir «toda la verdad» y «justicia» por esta tragedia ferroviaria han desafiado a la lluvia para hacer oír sus voces frente al Gobierno. La marcha se ha celebrado a convocatoria de la recién creada Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. Ha partido a las 18:00 horas desde la Estación de Tren de Huelva, ha recorrido varias calles de la ciudad y ha finalizado en la Plaza de las Monjas. Allí, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha leído un manifiesto en el que se ha recordado a las víctimas y se ha exigido que salga a la luz toda la verdad sobre la tragedia para que la Justicia depure responsabilidades.

Minutos antes de comenzar la manifestación, Samper ha insistido en que el objetivo de esta marcha –y de la asociación de víctimas– es «la reivindicación para que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones» y que, de esa forma, «el juzgado determine qué es lo que ha ocurrido realmente». Además, a la espera de que concluya el proceso judicial que está en curso, ha exigido que «se asuman las responsabilidades políticas».

Asimismo, ha afeado al Ministerio de Fomento que no se haya puesto en contacto con las familias de las víctimas «hasta hace una semana», dos meses después de la tragedia.

Una de las supervivientes, María José, que aún va con muletas por las graves heridas que sufrió, ha denunciado ante los medios de comunicación «el problema que tienen los trenes en España». Y ha exigido «justicia» para determinar con seguridad las causas del accidente y cumplir con los heridos y con «la memoria –ha dicho– de las personas que ya no están con nosotros».