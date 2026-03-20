La juez avisa de que Adif retiró otros 42 metros de vía del lugar del accidente de Adamuz sin avisar

La juez Cristina Pastor, que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha encontrado 42 metros de vía que Adif había retirado del lugar del siniestro sin su permiso. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Montoro (Córdoba), en una providencia, ordena el precinto y custodia de los fragmentos que se habían retirado del lugar del accidente del 18 de enero, en el que murieron 46 personas, y del que no se había dado parte a la autoridad judicial.

En las instalaciones de Adif en Hornachuelos (Córdoba) también se encuentran otros 36 metros de vía de la que el tribunal de Montoro ya tenía constancia. La juez Pastor ha ordenado a la policía judicial el precinto y la custodia del material recogido por la entidad pública que construye y gestiona la red ferroviaria de interés general, del lugar del siniestro y que el tribunal inspeccionó el pasado martes.

En la providencia, la juez señala a Adif como responsable del material que queda bajo su custodia como depositario que podría incurrir en responsabilidades en caso de incumplimiento. Asimismo, la magistrada recuerda que no hay autorización para ninguna prueba sobre este material hasta que se designen peritos judiciales.

La Fiscalía Europea investiga

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto este viernes una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas.

La investigación corresponde a fondos utilizados para el «mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla», anunció este viernes en un comunicado la EPPO, que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía explica que esta «confirmación excepcional» se produce «tras el gran interés público» que ha suscitado el caso, y añade que «no se harán públicos más detalles por el momento».