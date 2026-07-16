El viudo de Olivia Valère rompe su silencio y acusa a sus hijastros: «Me han decepcionado terriblemente»

Tres años después de la muerte de Olivia Valère, el que fuera su marido, Philippe Decombe, ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático. Primero, por haber rehecho su vida sentimental al lado de Jasmine, una joven brasileña 58 años menor que él. Y segundo, por continuar al pie del cañón en la guerra que mantiene con sus hijastros.

Desde el fallecimiento de la considerada como una de las mujeres clave de la etapa dorada de Marbella, en 2022, las diferencias entre Philippe y los hijos de la mencionada, Karen y Arnaud, no han cesado. De hecho, parecen haberse agravado con el paso del tiempo. Y prueba de ello son las últimas declaraciones de Philippe en el programa de Y ahora Sonsoles. «Después de haber estado los hijos 40 años conmigo, me han decepcionado terriblemente», comenzaba a decir.

Según su versión, los dos jóvenes desvalijaron la vivienda de Marbella de Olivia. Karen se encargó de ocupar la casa de París tras su muerte. Además, asegura que Arnau se quedó con varios cuadros de la herencia de la empresaria, fotografías y hasta un jaguar valorado en 300.000 euros. Todo eso, mientras Philippe estaba recuperándose de un derrame cerebral. . «Uno ha vivido aquí, en mi casa, y la otra se fue a conquistar mi casa de París con su hijo y no he podido echarlos hasta ahora», contó al espacio televisivo citado.

Tras estas declaraciones, la periodista Beatriz Cortázar ha hecho hincapié en que Olivia dejó en usufructo a Philippe todos sus bienes, por lo que, tras una resolución judicial, Arnaud tuvo que devolver las obras de arte que se había llevado sin permiso. Además, también ha señalado que continúa abierto un procedimiento judicial para poder desalojar a Karen de la vivienda de la capital francesa.

El viudo de Olivia Valère presenta a su novia en televisión

Más allá de hablar de sus diferencias con los hijos de Olivia, Philippe también presentó en sociedad a Jasmine, su actual pareja. «Tengo algo especial en mi vida después de todo lo malo que he pasado», confesaba. Añadía que era una mujer «muy inteligente y muy abierta» y, aunque prefería no compararla con Olivia, lo cierto es que no ha podido evitar señalar que hay muchas similitudes entre ambas.

Jasmine, lejos de optar por el silencio, también reconoció ante las cámaras que se encontraron en un momento clave en la vida de ambos. «Todas las mujeres se enamoran de un hombre atento. Cuando perdemos a una persona que queremos, estamos en una situación muy sensible. Entonces creo que fue lo que necesitaba en el corazón. Tanto él como yo, mutuo», comentaba.