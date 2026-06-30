El viudo de Olivia Valère encuentra el amor en Jasmine, una mujer 60 años menor que él

Olivia Valère, una de las mujeres clave de la etapa dorada de Marbella, falleció en 2022 a causa de un cáncer de estómago. Sin duda, fue una de las grandes impulsoras del ocio nocturno de la ciudad malagueña y, desde su pérdida, todo lo relacionado con su entorno ha seguido despertando un gran interés en la crónica social de nuestro país. En especial, la vida de quien fuera su marido, Philippe Roger, el abogado francés con el que tuvo un hijo y que, cuatro años después de su fallecimiento, ha vuelto a encontrar el amor.

Según ha trascendido, Jasmine es la mujer que le ha devuelto la ilusión en el terreno sentimental. A pesar de que son pocos los datos que se conocen sobre ella, se sabe que tiene 26 años y que es de origen brasileño. Mantiene una relación con Philippe desde 2024 y, a pesar de la diferencia de edad, de casi seis décadas, este aspecto parece no haber supuesto ningún obstáculo para la pareja. Se conocieron hace dos años y, desde entonces, no se han separado. Actualmente, viven juntos en París y, además, Philippe estaría haciendo todo lo posible para impulsar la carrera profesional de Jasmine en el mundo de la moda. De hecho, según la información publicada, estaría poniendo a su disposición su red de contactos para ayudarla a lanzar su primera firma. «Le pasó lo mismo con Olivia. Philippe es el hombre más generoso del mundo y, por encima de su realización, está la de la persona que tiene al lado», aseguran.

🇫🇷 ￼Décès de Olivia Valère, la célèbre femme d’affaires qui a enflammé les soirées parisiennes puis celles de Marbella avec sa discothèque. Olivia avait soixante-quinze ans.

Repose en paix Olivia 🙏

Mes condoléances émues à son mari Philippe et à sa famille

💙 pic.twitter.com/JfLqyQCBbd — Michele B. Duvalier (@mbduvalier) June 10, 2022

Tal y como señala El Español, el medio encargado de sacar a la luz esta información, Philippe define la llegada de Jasmine a su vida como «una bendición» después del duro golpe que supuso la muerte de Olivia. Tanto es así que, tras atravesar esa difícil etapa, estaba convencido de que «la vida le tenía deparado algo bonito». Personas de su entorno han explicado al citado medio que el empresario no puede ocultar «la gran felicidad que siente desde hace casi dos años» y que Jasmine se ha convertido en una pieza fundamental en esta nueva etapa en su vida.

Por otro lado, la joven brasileña también sería uno de los principales apoyos de Philippe en su plano personal. Y prueba de ello es que suele acompañarle a la mayoría de los compromisos profesionales a los que suele hacer frente. «La mente de Philippe es digna de estudio. Es admirable su capacidad de trabajo y su tenacidad. Vive gran parte del tiempo en París, pero está siempre yendo y viniendo», explica una fuente cercana a El Español.

Por otro lado, la publicación también destaca que Jasmine se ha convertido en un pilar fundamental para Philippe en la disputa que mantiene con los hijos mayores de Olivia. La conocida como la reina de la noche marbellí falleció sin dejar testamento, una circunstancia que desencadenó diversos desacuerdos familiares en torno al reparto de su patrimonio y que, a día de hoy, sigue generando todo tipo de polémicas.