‘En manos de Dante’ llega a Netflix: Gerard Butler, Gal Gadot y Jason Momoa lideran el reparto

Uno de los estrenos que está sorprendiendo a los usuarios de Netflix es la película En manos de Dante (In the Hand of Dante). Todo comienza con el hallazgo de un manuscrito de La divina comedia de Dante Alighieri en la biblioteca del Vaticano que por diversas circunstancias llega a manos de un jefe de la mafia de Nueva York. Este recluta el escritor Nick Tosches para intentar venderla en el mercado negro con la ayuda del escritor Nick Tosches. Lo curioso es que esta cinta de producción americana e italiana está basada en la novela homónima de este escritor: Nick Tosches. Una original película que se estrenó fuera de competición en septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y que ahora está disponible en el catálogo de Netflix. Una original película que desde su estreno sorprendió por esa mezcla de intriga, drama y reconstrucción histórica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.

La cinta En manos de Dante ha sido escrita y dirigida por Julian Schnabel y está basada en la novela del mismo nombre de Nick Tosches. El guion es del propio Julian Schnabel y de Louise Kugelberg y cuenta con una banda sonora increíble compuesta por Benjamin Clementine. Una cinta protagonizada por el actor Oscar Isaac que, además, cuenta con un insuperable reparto coral en el que están los actores Gerard Butler, Gal Gadot, Jason Momoa, Sabrina Impacciatore, John Malkovich, Louis Cancelmi. El director Martin Scorsese aparece también en la cinta caracterizado como un sabio antiguo e incluye diversos cameos de actores tan conocidos como Al Pacino y Franco Nero.

¿Qué ocurre en la película En manos de Dante?

Por un lado, en esta película se cuenta la historia del escritor Nick Tosches el cual reclutado por un padrino de la mafia en 2001 para encontrar y robar un manuscrito de La Divina Comedia. Su valor viene de que supuestamente este ha sido escrito por el propio Dante Alighieri. Tras una investigación, Nick se mete en una espiral de intriga, violencia y obsesión por esta obra fundamental de la literatura universal. Nick conocerá los vericuetos del mercado negro del arte y también de la violenta mafia italiana.

Por otro, esta cinta se centra en la historia del escritor italiano del siglo XIV y parte del momento en el que el autor está buscando inspiración en Italia para escribir La divina comedia. Además, el autor italiano está intentando encontrar el significado de lo divino mientras escribe su obra maestra. El director Julian Schnabel logra entrecruzar con habilidad estas dos historias tan diferentes, que están separadas en el tiempo por varios siglos. En manos de Dante hace una reflexión sobre la belleza y la exigencia de la creación literaria y, sobre todo, a dónde puede llevar esta fascinación.

Una original película que me recuerda a la ficción Megalópolis del director Francis Ford Coppola en la que también se refleja la exigencia de la creación artística. Para muchos En manos de Dante es una película excesiva y compleja, pero para otros es simplemente una obra maestra.

El reparto de esta original película

El protagonista, como ya hemos comentado es el actor Oscar Isaac que interpreta el doble papel del escritor Nick Tosches y también el del autor del medievo Dante Alighieri en la otra narración. También tienen un papel de peso en esta cinta los actores Gal Gadot que da vida a Gemma Donati y Giulietta, Gerard Butler a Louie y al Papa Bonifacio, Jason Momoa a Rosario, John Malkovich a Joe Black y Louis Cancelmi a Lefty y Guido Novello da Polenta.

Además, en el reparto de la película En manos de Dante están los actores Sabrina Impacciatore como la doctora Susanna Pulice, Franco Nero como Don Lecco, Benjamin Clementine como Mefistófeles, Guido Caprino como Guido Cavalcanti, Lorenzo Zurzolo como Don Lecco a los 33 años, Paolo Bonacelli como el cura de Alcamo, Martin Scorsese como Isaiah, el mentor de Alighieri y Claudio Santamaria como Fabriano, el archivista. Incluso, hay cameos de actores tan conocidos como Al Pacino como el tío Carmine, y Franco Nero.

La película El manuscrito de Dante es una de las más originales de Julian Schnabel, el cual ya nos sorprendió con otras como Basquiat, Antes que anochezca y La escafandra y la mariposa. En esta película destaca por lograr entrelazar una historia de intriga con mafiosos, violencia y los chanchullos del mercado negro de arte con la vida del poeta italiano Dante Alighieri. Además, sorprende por la brillante interpretación de su protagonista, el actor Oscar Isaac, y por el original elenco de actores entre los que destacan Gerard Butler, Gal Gadot y Jason Momoa.