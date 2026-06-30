La decisión de Isabel Pantoja que molestará mucho a Anabel: su tía contrata como mano derecha al periodista que sigue de cerca el caso de su hija

Isabel Pantoja vuelve a ser noticia en las últimas horas. Y no, no por la polémica cancelación de su concierto en Sevilla ni por el estado en el que se encuentra actualmente Cantora, el cortijo que compró Paquirri cuando empezó a despuntar como torero y que la tonadillera ha abandonado. Ahora, la intérprete de Marinero de Luces vuelve a copar titulares en los medios por la última ‘traición’ a su sobrina Anabel Pantoja.

La decisión de Isabel Pantoja que molestará a Anabel

Para conocer la razón por la que Isabel Pantoja podría enfadar a su sobrina Anabel, hay que remontarse a enero del 2025. Entonces, la colaboradora televisiva vivió uno de los peores momentos de su vida: el ingreso de Alma, su hija en común con David Rodríguez. Un episodio que no solo marcaría un antes y un después en la vida de la prima de Kiko Rivera, sino también en cuanto a su exposición mediática, que comenzó a disminuir.

Desde el primer momento en el que este caso viera la luz, y tras todas las especulaciones en torno a ello, Anabel pidió la máxima privacidad posible. Sin embargo, que se destapara que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja tuvieran que ir a declarar a un juzgado por el ingreso de la menor supuso una mayor expectación.

Aunque muchos periodistas se desplazaron hasta Canarias, lo cierto es que hay un nombre que, aunque en ocasiones este caso no ha tenido tanta relevancia mediática, se ha hecho eco de cada noticia que ha salido sobre la investigación a David Rodríguez, novio de Anabel: Fran Fajardo.

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Desde Canarias7, Fran Fajardo —como periodista especializado en Tribunales— ha contado todo sobre la última hora del caso de Alma. Quizás, una postura que no gustaría del todo a Anabel, dado que siempre ha querido que se mantenga en la más estricta intimidad -y, sobre todo, porque está en los juzgados-.

Por ello, es cuando menos llamativo que Fajardo se haya convertido en la nueva mano derecha de Isabel Pantoja tras su escándalo en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. El comunicador comenzará una nueva etapa como jefe de prensa de la artista. Una decisión de la cantante que podría molestar a su sobrina Anabel.

¿Quién es Fran Fajardo?

Tal y como describe en redes sociales, Fajardo es un periodista nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Fue en 1995 cuando el comunicador empezó su andadura en los medios en La Gaceta de Las Palmas, lo que considera «un trampolín» para, un año más tarde, incorporarse a su actual empresa: Canarias7, donde ha redactado noticias hasta ahora.

«Comencé en la sección de Deportes, pero con el paso del tiempo he transitado por prácticamente todas las áreas del periódico, adquiriendo una experiencia esencial que me condujo a mi último destino profesional: el periodismo de Tribunales. Me encargo de informar sobre todo lo que acontece en el ámbito de la investigación judicial y el trámite de las causas más relevantes», cuenta en su biografía laboral.