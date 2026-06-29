Kiko Rivera pincha ‘Así fue’ de Isabel Pantoja en Sevilla tras su polémica cancelación en el festival

Kiko Rivera convirtió su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest en un inesperado homenaje a Isabel Pantoja. Después de que la tonadillera cancelara el concierto que tenía previsto ofrecer días antes en el mismo escenario, el DJ pinchó una versión electrónica de Así fue, uno de sus temas más conocidos.

El momento más comentado de la actuación de Kiko Rivera en el Icónica Santalucía Sevilla Fest llegó cuando el DJ decidió incluir en su set una versión electrónica de Así fue. La elección no pasó desapercibida para el público, especialmente teniendo en cuenta que la artista debía haber actuado en ese mismo escenario apenas unos días antes, antes de cancelar su concierto de forma repentina.

La ausencia de la tonadillera ha sido uno de los asuntos más comentados de la semana en el entorno del festival. Su cancelación, anunciada sin ofrecer explicaciones detalladas, generó decepción entre sus seguidores y abrió incluso la posibilidad de que la organización estudiara posibles acciones legales. En ese contexto, la presencia de su hijo sobre el mismo escenario adquirió un significado inesperado para muchos asistentes.

Durante su sesión, el DJ introdujo la versión del conocido tema en un ambiente festivo, mientras el público reconocía al instante el verso que ha marcado a varias generaciones: «No te aferres, ya no te aferres a un imposible…».

Kiko Rivera llegaba a Sevilla tras unos días de descanso en Canarias, donde había estado acompañado por su pareja, Lola, y por su familia, incluida su madre, Isabel Pantoja. A su llegada al aeropuerto, el DJ también fue preguntado por la entrevista que su hermana Isa Pantoja había concedido recientemente. Sin entrar en valoraciones, prefirió mantenerse al margen y aseguró haber estado centrado en su entorno más cercano y en disfrutar de su tiempo con los suyos.

«Yo ayer estaba con mi familia, con mis hijos, con mi madre, disfrutando de esos ratitos que me llenan de alegría y la verdad es que no tengo tiempo de ver esas cosas», respondió ante los medios.