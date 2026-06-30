Vodka, un kit de supervivencia y una daga: los regalos más curiosos que han llegado a Zarzuela en el último año

La Casa del Rey ha vuelto a abrir una ventana a la actividad institucional de la Familia Real con la publicación del listado de regalos oficiales recibidos durante 2025. Como viene haciendo desde hace una década dentro de su política de transparencia, Zarzuela ha hecho pública la relación completa de los obsequios entregados a Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la Reina emérita Sofía durante sus compromisos oficiales.

Aunque los libros continúan siendo, un año más, el regalo más habitual, el documento deja también una larga lista de objetos tan llamativos como inesperados. Desde una daga ceremonial llegada desde Omán hasta una cesta tradicional, una enciclopedia del mango, botellas de vino y ginebra, cuadros, piezas de artesanía o camisetas de fútbol personalizadas forman parte del inventario de obsequios recibidos por los distintos miembros de la Familia Real. La mayoría fueron destinados a Felipe VI, aunque la Reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la Reina Sofía también recibieron numerosos recuerdos institucionales durante sus respectivas agendas oficiales.

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Felipe VI vuelve a ser el principal destinatario de estos regalos gracias a la intensa actividad institucional que desarrolla tanto dentro como fuera de España. Buena parte de los obsequios proceden de autoridades, empresas, fundaciones, instituciones culturales y representantes de otros Estados que aprovechan las visitas oficiales para entregar un recuerdo representativo de su ciudad, región o país. Entre los más llamativos figura el conjunto recibido durante la visita de Estado del sultán Haitham bin Tarik, quien obsequió al Rey con una espectacular daga presentada en una caja de marquetería, una cesta tradicional omaní, una enciclopedia dedicada al mango, una escultura y una fotografía firmada por el propio sultán, un lote que refleja la tradición y la cultura del país árabe.

Los viajes internacionales también dejaron recuerdos muy singulares para los Reyes. Durante la inauguración del Gran Museo Egipcio, en El Cairo, Felipe VI recibió un estuche con el libro The Legend of Tutankhamon, un pin conmemorativo del museo y una elegante bombonera de cristal, mientras que la reina Letizia también fue agasajada con distintos obsequios protocolarios durante esta visita de Estado. Del mismo modo, el viaje oficial a China permitió incorporar nuevos regalos institucionales para ambos, entre ellos una colección de libros sobre el desarrollo del país, prendas de seda personalizadas y diversas piezas tradicionales entregadas por el presidente Xi Jinping y la primera dama.

Más allá de la agenda internacional, el listado recoge numerosos detalles vinculados a los desplazamientos realizados por toda España. Durante su visita a la Academia de Logística del Ejército de Tierra en Calatayud, Felipe VI recibió dos cajas de bizcochos, un paquete de dulces y tres botellas de vino como muestra de la hospitalidad de la localidad. En Burgos, además de varios libros y recuerdos institucionales, fue obsequiado con un fragmento de piedra de la Catedral sobre una peana conmemorativa y un carnet de Amigo de la Catedral, mientras que el Grupo Antolín le entregó una pieza elaborada en metacrilato con motivo de su 75 aniversario.

Los premios Princesa de Asturias volvieron a convertirse en uno de los actos que más regalos dejó para la Familia Real. Felipe VI recibió desde unos gemelos hasta una botella de ginebra y otra de vodka, además de cuadros, fotografías dedicadas y varios libros firmados por sus autores. La princesa Leonor, protagonista de la ceremonia, también figura entre los destinatarios de distintos recuerdos institucionales, al igual que la Reina Letizia, que recibió varios obsequios durante los encuentros celebrados con motivo de estos galardones.

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La cultura popular y las tradiciones locales también tienen un lugar destacado en el registro oficial. Durante la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, el Rey recibió un bastón de mando, una fotografía sobre lienzo de la Asociación Folclórica San Félix de Valdesoto, una obra teatral encuadernada y una camiseta personalizada del Valdesoto Club de Fútbol. Por su parte, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía también fueron obsequiadas en distintos actos con libros, flores, piezas artesanales, objetos conmemorativos y otros recuerdos representativos de los lugares visitados, mientras que la reina Sofía continuó recibiendo regalos en los compromisos culturales y solidarios que mantiene a lo largo del año.

Todos estos obsequios pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Corona y quedan registrados oficialmente conforme a las normas de transparencia de la Casa del Rey. Más allá de su valor económico, cada uno representa un gesto de cortesía y un recuerdo de los cientos de actos oficiales en los que participaron los miembros de la Familia Real durante 2025, dejando un catálogo tan variado como curioso que refleja tanto la intensa actividad de la institución como el vínculo que mantiene con administraciones, organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de España.