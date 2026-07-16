Terelu Campos, indignada al ver el ático de María Teresa Campos anunciado a la venta sin autorización: «¿Quién ha hecho esto?»

La familia Campos ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad, esta vez por un episodio tan inesperado como preocupante. Terelu Campos ha estallado tras descubrir en pleno directo de De lunes a viernes que el ático que perteneció a María Teresa Campos en Málaga aparecía anunciado en un conocido portal inmobiliario con fotografías del interior y un precio superior al millón y medio de euros. La colaboradora se ha quedado completamente en shock al comprobar que las imágenes correspondían a la vivienda familiar y ha asegurado que ni ella ni Carmen Borrego han autorizado la publicación del anuncio. Más allá de la posible venta del inmueble, lo que realmente ha encendido todas las alarmas es el origen de esas fotografías. «¿Quién ha podido poner esto? Lo que me preocupa es que alguien tenga esas fotografías sin yo saberlo», ha afirmado, dejando claro que desconoce cómo unas imágenes privadas han terminado circulando libremente por internet.

Lo que en un principio parecía un simple anuncio inmobiliario ha acabado convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para las hijas de María Teresa Campos. Aunque el anuncio ha sido retirado del portal apenas unas horas después de hacerse público, la polémica ya estaba servida. Terelu Campos ha querido cortar de raíz cualquier especulación y ha insistido en que no existe una decisión definitiva sobre el futuro del ático malagueño. De hecho, ha evitado confirmar si la vivienda está o no en venta al considerar que se trata de una decisión que pertenece exclusivamente al ámbito privado de la familia. «No voy a confirmar si está o no a la venta porque eso forma parte de la intimidad entre mi hermana y yo», ha explicado, insistiendo además en que nunca ha contratado a ninguna inmobiliaria para comercializar la propiedad ni ha dado permiso para fotografiarla con ese objetivo.

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La colaboradora también ha querido aclarar el origen de las visitas que ha recibido la vivienda en los últimos meses. Según ha explicado, permitió que una persona interesada conociera el ático porque llevaba años queriendo verlo, pero siempre bajo su supervisión y sin que, en ningún momento, se realizaran fotografías del interior. Precisamente por eso, Terelu Campos ha mostrado su indignación al comprobar que alguien sí disponía de imágenes de todas las estancias de la casa. «Yo jamás permitiría que alguien entrara en mi casa a hacer fotos. Una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta consentir que se fotografíe cada rincón para acabar publicándolo en internet», ha asegurado con firmeza, convencida de que tanto ella como Carmen Borrego han sido engañadas por alguien que actuó sin su consentimiento.

Con el asunto ya en manos de especialistas, Terelu Campos ha confirmado que la familia se encuentra recibiendo asesoramiento jurídico antes de decidir si emprende acciones legales. La presentadora ha reconocido que desconoce qué recorrido puede tener el caso y que prefiere actuar con prudencia hasta conocer exactamente cuáles son sus derechos. «Nos tienen que asesorar, mientras no podemos hacer nada. No soy abogada y no sé de leyes», ha explicado. Por ese mismo motivo, ha evitado ofrecer más detalles sobre el futuro del inmueble y ha dejado claro que solo hablará cuando los abogados le indiquen que puede hacerlo. «Cuando pueda contarlo legalmente, lo contaré sin ningún problema», ha añadido.

La polémica ha aumentado todavía más cuando Antonio Rossi ha asegurado que una inmobiliaria sí había visitado el ático para estudiar una posible venta. Terelu Campos no ha negado que una persona accediera a la vivienda, pero sí ha desmentido rotundamente que existiera autorización para realizar fotografías o publicar posteriormente un anuncio. «Aquí hay una evidencia, y es que nos han engañado», ha sentenciado visiblemente molesta. Además, ha rechazado las informaciones que apuntaban a una supuesta decisión unilateral de Carmen Borrego para vender la casa o a problemas económicos como motivo de la operación. «Ni mi hermana ni yo hemos hecho esas fotos. Sabíamos que esa persona iba a entrar en la casa, pero nunca para hacer imágenes ni para ponerla a la venta», ha insistido.

La respuesta definitiva ha llegado poco después por parte del responsable de la inmobiliaria que publicó el anuncio. El profesional ha reconocido públicamente que todo se debió a un error y ha explicado que el piso que realmente estaba a la venta era otro inmueble del mismo edificio, aunque utilizó por equivocación las fotografías del ático de María Teresa Campos para ilustrar la oferta. «Ha sido un malentendido. Las utilicé incorrectamente y no debía haberlo hecho. El fallo ha sido mío», ha admitido antes de retirar el anuncio. Sin embargo, esta explicación no ha terminado de convencer a Terelu Campos, que sigue esperando conocer cómo se obtuvieron esas imágenes y quién permitió que fueran tomadas.