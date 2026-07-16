‘Yo soy Rocky’: Anthony Ippolito se transforma en Stallone en la increíble historia detrás de ‘Rocky’

Hay historias detrás de la creación de ciertas películas que son incluso casi más potentes que los propios filmes. Ahí está el caótico rodaje de Apocalypse Now (1979) o el reciente documental de MegaDoc (2025). Pero pocas veces esos hechos reales pasan de formar parte del anecdotario cultural a terminar concretándose en un guion propio. Por suerte para los fans del mejor largometraje de boxeo del celuloide, Yo soy Rocky en una realidad y Amazon MGM acaba de lanzar un primer tráiler donde el actor Anthony Ippolito se mete de lleno en el aspecto, voz y actitud de una joven versión de Sylvester Stallone, antes de que este se convirtiese en una estrella mundial al asumir el papel del púgil perdedor que conquistó la alfombra roja de los Oscar en 1977.

Dirigida por Peter Farrely, quien ya sabe lo que significa triunfar en la Academia gracias a otra historia basada en hechos reales como Green Book (2018), Yo soy Rocky se presenta como uno de esos proyectos que suponen el salto al vacío para un intérprete. No obstante, Ippolito tiene cierta experiencia en esto de recrear a otras leyendas de la actuación. Pues en la miniserie La oferta (2022), que narra las andanzas del rodaje de El Padrino, encarnó a la joven versión de Al Pacino. Con la presencia de esta promesa de 26 años no va a haber término medio. O termina siendo considerado para la temporada de premios o se transforma en un meme que arrasa en los Razzie.

Tráiler de ‘Yo soy Rocky’: el camino a la fama de Stallone

El primer adelanto compartido por Amazon MGM nos muestra a un Sylvester Stallone que no encuentra su sitio en el arte. Se presenta como «Mike» en los castings, hasta que el material promocional revela con tono cómico y desenfadado su nombre real. Nadie lo quiere incluir en los proyectos, porque, según le dicen habitualmente, «no tiene aspecto de estrella de cine» y que habla como si tuviese piedras en la boca.

Es entonces cuando Sasha Czack (AnnaSophia Robb) le da la idea que cambiará su perspectiva de su derrotada vida: Si nadie te da un papel, escribe un guion y guárdate la mejor parte para ti.

Sin embargo, las dificultades de Stallone no terminan aquí. En el estudio alucinan con su guion, pero bajo ningún concepto van a dejar que la protagonice. Así que comienzan a ofrecerle cada vez más dinero y, a pesar de encontrarse en una situación realmente precaria trabajando como aparcacoches, el protagonista tiene bien claro que él será Rocky.

Casting y fecha de estreno

Aparte de Ippolito y Robb, el casting de Yo soy Rocky se completa con Stephan James, Matt Dillon, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Erik Palladino y Jay Duplass.

Yo soy Rocky llegará a los cines el 22 de enero de 2027.