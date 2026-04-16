¿Quién es Anthony Ippolito?: todo sobre el actor que interpretará a Sylvester Stallone en ‘I Play Rocky’

La realidad supera a la ficción o eso es lo que el popular adagio suele recordarnos a través de los acontecimientos vividos en algunos rodajes. Si no que se lo preguntan a Francis Ford Coppola con Apocalypse Now (1979) o al equipo detrás de Werner Herzog en Fitzcarraldo (1982). Y es que los sucesos entre bambalinas de dichas producciones dan para tener varios largometrajes metacinematográficos sobre los preparativos y las grabaciones de los mismos. Y eso es lo que precisamente hará I Play Rocky: narrar la historia de superación previa a la creación del filme pugilístico por excelencia en el celuloide. En ella, Antony Ippolito dará vida a la versión joven de un Sylvester Stallone que luchó contra todos para interpretar el papel de su vida. Pero ¿de dónde sale este neoyorquino de 26 años que ha llamado la atención por su gran parecido con Sly?

Aprovechando las primeras imágenes de la cinta, donde se revela el gran parecido con el veterano actor, a continuación nos centraremos en contar todo lo que sabemos del biopic y en la trayectoria de esta incipiente estrella de párpados caídos que está llamado a ser uno de los rostros más carismáticos de su generación.

Anthony Ippolito será Stallone en ‘I Play Rocky’

Con motivo de la actual CinemaCon celebrada en Las Vegas, el panel de Amazon MGM Studios presentó algunos de sus estimulantes proyectos cinematográficos. Uno de ellos era por supuesto I Play Rocky, la cual mostró imágenes y un breve avance dentro de una exposición liderada por el director de la cinta, Peter Farelly. Conocido sobre todo por dirigir en tándem junto a su hermano Bobby, algunas de las comedias norteamericanas más conocidas de los 90, como Dos tontos muy tontos (1994) o Algo pasa con Mary (1998), el mayor de los Farrely logró en solitario la validación de la Academia al conquistar los Oscar de 2019 con Green Book.

Ahora, con Anthony Ippolito a la cabeza, el realizador llegaba a la feria promocional de los estudios para presentar en sociedad un ejercicio de metacine que llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 13 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la película original cuyo impacto le profirió a Stallone dos nominaciones a las estatuillas doradas; una por su interpretación y la otra por la autoría de su guion.

‘I PLAY ROCKY’ will release on November 20, 2026 in theaters for the 50th anniversary of ‘ROCKY’ The film follows a young Sylvester Stallone & the dramatic journey it took to get ‘ROCKY’ made. (Source: https://t.co/ziFtycjV89) pic.twitter.com/vqhkQk4REp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 28, 2026

Aparte de la presencia de su protagonista, el elenco secundario se completa con Stephan James, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Tracy Letts, P.J. Byrne, Toby Kebbell y Jay Duplass, entre otros.

Ippolito comenzó su carrera en pequeños papeles de producciones como Not Fade Away (2012), Miss Sinclair (2013) o Pixels (2015). I Play Rocky no será la primera ocasión en la que el actor de vida a una versión rejuvenecida de una estrella otrora. En 2022, Ippolito dio vida a Al Pacino en La oferta, la minsierie que habla de la creación y rodaje de El padrino.

Antes de ser actor, Ippolito tenía una prometedora carrera de jugador de béisbol universitario. Los que han podido ver fragmentos de su trabajo aseguran que su transformación en Stallone es asombrosa, logrando capturar los gestos y la voz característica del hombre tras Rocky Balboa.

La historia de supervivencia detrás de ‘Rocky’

Sylvester Stallone no lo tuvo nada fácil antes de coronarse en la industria gracias a Rocky. El actor tenía 106 dólares en su cuenta bancaria y tuvo que vender a su perro por 40 dólares porque no podía alimentarlo. Sin embargo y tras una noche de inspiración viendo un combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, Stallone firmó en tres días un guion que encandiló a los estudios, recibiendo una oferta de 350.000 dólares por su trabajo.

Con la convicción de que tenía que ser él quien interpretase al protagonista, Sly rechazó la oferta y terminó obteniendo unos beneficios extra por la taquilla de la película que le llevaron no sólo a protagonizarla, sino a llevarse un total de 2,5 millones de dólares.