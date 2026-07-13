La reflexión de Francis Ford Coppola (87 años) sobre la resiliencia: «El fracaso es parte del éxito; no puedes triunfar sin haber coqueteado con el desengaño»

El director Francis Ford Coppola es uno de los más destacados de la década de 1970 junto a otros como Martin Scorsese, Steven Spielberg o Brian de Palma. El artífice de El padrino, una de las grandes películas de la historia del cine, ha vivido en su carrera momentos de gran éxito, pero también otros en los que fracasó estrepitosamente en la taquilla. Por eso no nos puede extrañar que pronunciase esta frase: «El fracaso es parte del éxito; no puedes triunfar sin haber coqueteado con el desengaño». En ella afirmaba que es difícil tener éxito sin haber sufrido en algún momento un fracaso. Por ejemplo, uno de sus grandes fracasos es bastante reciente ya que en 2024 se estrelló en la taquilla con la ambiciosa producción Megalópolis que tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares y que solo recaudó en la taquilla 14. Una película escrita, producida y dirigida por Coppola con la que perdió mucho dinero.

Francis Ford Coppola nació en Detroit el 7 de abril de 1939 y no solo ha trabajado como director sino que también ha sido guionista y productor. Con solo 18 años se dio cuenta de que quería trabajar en el mundo del cine y se inscribió en Arte dramático en la Universidad Hofstra. Mientras estudiaba realizó un montaje de la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams con la que sorprendió a todos. Un hombre polifacético que además de director también ha trabajado con productor y guionista.

Una carrera con altibajos

Por ahora en todo su carrera en el cine Francisco Ford Coppola ha dirigido 23 películas de las que algunas fueron grandes éxitos como la saga de El padrino o y otras rotundos fracasos en la taquilla como Megalópolis (2024) o Cotton Club (1984). Además, ha ganado durante su carrera 5 premios Óscar, tres de ellos como guionista por su trabajo en las producciones Patton, El padrino y El padrino II, uno como director por El padrino II y otro como productor también por esta película.

En los años 60 Coppola empezó su carrera dirigiendo películas eróticas de bajo presupuesto y mediometrajes como Tonight for Sure y The Bellboy and the Playgirls. En 1963 dirigió su primera película Dementia 13 que era de terror, contó con un bajo presupuesto y la realizó para el productor de cine independiente Roger Corman.

En la década de los sesenta siguió colaborando con Corman y con producciones de bajo presupuesto como You’re a Big Boy Now, El valle del arco iris y The Rein People. Su primer gran éxito le llegó en 1971 con la película Patton por la que ganó un Óscar al mejor guion original junto con Edmund H. Northon.

Su gran éxito le llegó en 1972 cuando se estrenó la película El padrino que era una adaptación de la novela del escritor Mario Puzo y en la que contaba como protagonista con el actor Marlon Brando y en el reparto con actores como un joven Al Paccino, Robert Duvall, James Caan y Diane Keaton.

El éxito en la taquilla de todos los cines a nivel mundial fue increíble y se tomó la decisión de producir dos secuelas en 1974 estrenó El padrino II y en 1990 El padrino III, ambas dirigidas por Coppola. Con esta saga no sólo logró el éxito como guionista y director, sino que, además, se convirtió en millonario.

Un director de éxitos y fracasos

En 1979 Coppola logró otro de sus grandes éxitos: Apocalypse Now. Otra ambiciosa película en la que realizó una adaptación libre de la famosa novela El corazón de las tinieblas protagonizada por el actor Martín Sheen, el cual sufrió un infarto durante el rodaje del cual se recuperó, y con la que obtuvo un gran éxito en la taquilla.

En la década de los ochenta se tuvo que enfrentar a la bancarrota de sus estudios de San Francisco. Pero este fracaso tampoco le paró y en 1982 estrenó en los cines la película musical Golpe al corazón que también contó con un presupuesto desorbitado y fue un fracaso en la taquilla. En los siguientes años mantuvo una actividad frenética y se estrenaron películas como Rebeldes, La ley de la calle, Cotton Club, Peggy Sue se casó, Jardines de piedra o Tucker.

En los años noventa sorprendió a todos sus seguidores con el estreno de la tercera parte de El Padrino en 1990 y Drácula de Bram Stoker en 1992 que también se convirtió en un gran éxito de taquilla y en una película mítica protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins.

Aunque en 2000 siguió brillando con luz propia, Coppola no logró destacar como en los años anteriores. De esta época podemos citar Apocalypse Now Ahora, El hombre sin edad y Megalópolis la cual ha sido su última producción por el momento y un gran fracaso.