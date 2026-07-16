Los estilismos que convirtieron a Olivier Rousteing en un icono antes de conquistar Rabanne

La máquina de la industria de la moda parece no querer parar nunca. Los últimos años han estado marcados por grandes salidas y entradas de diseñadores icónicos de muchas firmas de moda, y esta tendencia no parece haber llegado a su fin. Al menos, esta es la prueba que nos deja la última jugada de Rabanne, tras haber fichado a Olivier Rousteing como nuevo director creativo. El hasta entonces director creativo de Balmain es una de esas figuras que hemos visto dar forma a algunos de los estilismos más icónicos que han llevado estrellas como Rosalía en la MET Gala.

La noticia llega tras la salida de Julien Dossena de la firma, en la que llevaba 13 años desempeñando el puesto de director creativo. A sus decisiones la firma debe la vuelta a la modernización que protagonizó en los últimos años, que volvieron a poner junto al nombre de Rabanne la condecoración de referente de la moda. Sin embargo, esta nueva etapa de Oliver Rousteing promete traer nuevos y prometedores cambios. Su debut no será hasta la Semana de la Moda de París 2027 y, aunque no sabemos qué deparará el futuro de la firma, sí que podemos echar un vistazo por los estilismos que, a día de hoy, han llevado su firma.

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‘Balmain Army’ con las Kardashian

No se puede entender la historia de Oliver Rousteing sin hablar de las Kardashian. Por 2014 creó su colección Balmain Army, donde se acompañó de un séquito de musas, entre las que estaban figuras como Kim Kardashian o Kendall Jenner entre sus filas.

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La Reina Rania

En mayo de 2016, una de las apariciones más inesperadas de una pieza de la colección Balmain Army llegaba a la realeza. La reina Rania de Jordania utilizó la parte inferior de uno de los conjuntos para acudir a la cena de gala en el Castillo Real de Laken en Bruselas.

Rosalía en la MET Gala

Cuando Rosalía acudía a la MET Gala 2025 luciendo un escultórico vestido de figura de escayola de Balmain, quien estaba al lado era el propio Oliver Rousteing acompañando su obra y a su musa. «Esta noche se trata de honrar el talento de Olivier; soy su maniquí», dijo la cantante a su paso por la alfombra roja. Y así fue.

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Renaissance Couture

En 2023, Oliver Rousteing firmaba con Balmain una de las colecciones más icónicas realizadas hasta la fecha: una edición junto a Beyoncé en la que elaboraron un conjunto inspirado en cada canción de su álbum Renaissance. Todo un homenaje musical a los pioneros en la lucha racial y por los derechos de los colectivos, que suponía la vuelta a la música tras la pandemia de la cantante.

Zendaya en la alfombra roja

Oliver Rousteing nos daba una lección de cómo llevar el efecto wet al extremo cuando Zendaya acudió a la Mostra de Venecia 2021 con uno de sus diseños. Siguiendo el method dressing al que tan acostumbrados nos tiene, la actriz lucía un vestido escultórico que parecía haber sido creado para ella en esa precisa ocasión.

Tyla para la MET

Ver a la cantante Tyla ayudada por dos personas de seguridad a subir las escaleras fue una imagen que dio la vuelta al mundo. El culpable: su vestido confeccionado con arena por Olivier Rousteing para Balmain. Una obra de arte literalmente esculpida al cuerpo de la artista que se convirtió en uno de los momentos más comentados del mundo de la moda. Por no hablar de los vídeos publicados del diseñador recortando, literalmente, el vestido para que pudiese andar con soltura.