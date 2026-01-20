Candela Márquez, ex novia de Alejandro Sanz, ha aparecido en redes sociales para contar a su millón de seguidores que tenía comprados los billetes Córdoba-Madrid del tren que tuvo el siniestro el pasado 18 de enero de 2026. Horas después de que los medios, así como el universo 2.0, se hiciesen eco de la desgarradora tragedia ferroviaria, la actriz ha dado un paso al frente para contar que estuvo a punto de coger el mencionado transporte que tuvo el accidente.

Candela Márquez, a punto de subirse en el tren de Adamuz

Son muchos los rostros conocidos los que, a través de sus perfiles sociales, han usado su altavoz mediático para compartir información sobre la tragedia ocurrida en Adamuz -desde teléfonos de emergencia hasta asistencia psicológica gratuita-. La ex pareja de Alejandro Sanz ha aparecido para contar que estuvo a punto de coger el tren que tuvo el accidente y que sin embargó sintió algo en su interior que le dijo que no debía coger este transporte, sino adelantar su hora de viaje a la capital.

Candela Márquez comparte a través de redes el billete de tren del accidente que compró. (Foto: Redes Sociales))

«Iba a estar en ese tren. Tenía previsto regresar el domingo por la tarde, incluso estuve a punto de perder el tren que adelanté…», desliza en sus redes sociales. Sin embargo, la actriz ha explicado que sintió que no debía coger el tren de las 18:00 de la tarde. «Pero por algo que no sé explicar, sentí la necesidad de cambiar los planes y regresar antes a Madrid y aquí nos fuimos antes en AVE», ha explicado junto a una imagen con su mascota.

La actriz, tras varias horas de shock, ha reconocido que se siente protegida por Dios, al que ha sentido muy cerca en muchas ocasiones de su vida: «Hoy solo puedo agradecer profundamente a Dios, que siempre me cuida de una forma u otra. Mi más sentido pésame y todo mi respeto para las víctimas y sus familias».

Anabel Pantoja cogió también el tren anterior

Historia de Anabel Pantoja en Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Un episodio muy similar al que le ocurría a Anabel Pantoja. Probablemente, y por sus testimonios, la sobrina de Isabel Pantoja y la ex de Alejandro Sanz coincidieron en el mismo tren -que fue el anterior que viajaba a Madrid antes de la tragedia-.

De hecho, la propia creadora de contenidos se sorprendía y se rompía al llegar a la capital al conocer el accidente, ya que solo horas antes ella había hecho ese mismo trayecto. «Viajaba justo en el tren de antes Córdoba-Madrid. Sigo en shock. Que haya muerto gente inocente. No hay palabras para lo que ha pasado, ni tampoco del daño para esos familiares», comentaba la influencer.

Un trayecto que ha hecho en tren en varias ocasiones en los últimos dos años pues David Rodríguez, su pareja y padre de su hija Alma, trabaja como fisio en Córdoba, la ciudad a la que Anabel ha viajado en varias ocasiones en transporte ferroviario.