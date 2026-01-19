Del susto de Anabel Pantoja al dolor de Paloma Cuevas: los famosos reaccionan al accidente de tren

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo, 18 de enero, a las 19:45 horas, en la localidad cordobesa de Adamuz. Uno de ellos tenía como destino Madrid Puerta de Atocha y el otro la estación de Huelva. Por ahora, varios medios se han hecho eco de que habría, al menos, 39 fallecidos, una cifra que continúa creciendo y que aún no es definitiva. Como no podía ser de otra manera, España está sobrecogida desde entonces y varias celebridades no han dudado en utilizar sus redes sociales para mostrar su preocupación ante lo ocurrido y expresar sus máximas condolencias a la familia de las víctimas.

Anabel Pantoja ha sido una de las primeras en pronunciarse y sus palabras, además de expresar su tristeza ante dicha tragedia, han dejado sorprendidos a propios y extraños al confesar que ella «viajaba justo en el tren de antes Córdoba-Madrid». «Sigo en shock», comenzaba a decir. «Que haya muerto gente inocente. No hay palabras para lo que ha pasado, ni tampoco del daño para esos familiares», expresaba.

Cabe destacar que la pareja de Anabel (David Rodríguez) es natural de Córdoba, por lo que muy probablemente se desplazaría hasta allí para pasar el fin de semana y, posteriormente, como tantas víctimas, regresó a la capital el domingo por la tarde para comenzar la rutina de la semana.

Los mensajes de otros famosos en la red

Además de la sobrina de la tonadillera, han sido muchas otras celebridades las que, tras ser conscientes de la magnitud del accidente, también han querido publicar algún que otro mensaje en el universo 2.0. Paloma Cuevas es cordobesa y el caso le ha tocado de cerca. Es por ello por lo que no ha dudado en romper con su habitual discreción. «No hay palabras para describir el dolor tan grande que muchas familias estarán viviendo ahora mismo. Mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba», escribía.

Por otro lado, Paula Echevarría ha compartido una publicación de El Mundo en el que contaban lo sucedido. Unas imágenes que la actriz reposteaba en su propio perfil de Instagram y en las que añadía unos emojis sinónimos del dolor: un corazón roto, unas manos juntas en posición de oración y una cara triste.

Pablo Alborán también se ha sumado a las mencionadas, mostrándose muy conmovido con el accidente. «Todo mi apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas del descarrilamiento», escribía. Por su parte, Bárbara Goenaga, mujer de Borja Sémper, ha utilizado las redes para repostear la información en la que se anuncia que ADIF ha habilitado un número de teléfono específico para atender a los familiares de las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz.

Lorena Gómez ha seguido la estela de los mencionados compartiendo unas tristes palabras. «Mi corazón aquí en este momento. Qué tristeza. Mucha fuerza y amor para todas las personas y sus familiares», decía. Por su parte, Toñi Moreno, en vez de utilizar las historias de Instagram, ha preferido hacerlo a través de su feed. «Cuánto dolor», escribía.