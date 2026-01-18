Anabel Pantoja cumplió su sueño de ser madre el 23 de noviembre de 2023. La influencer afrontó esta etapa con mucha energía, pero se encontró con un problema que, según dice, afecta a su relación con David Rodríguez, el padre de su hija. Hace mucho tiempo que no da entrevistas personales, pero Anabel se ha sentido a gusto con Luc Loren, amigo de Dulceida, y ha hablado con él en el pódcast Mamá, no veas esto. Como era de esperar, ha sacado a relucir su faceta más sincera y ha sido muy clara a la hora de hablar de sus relaciones íntimas.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que, después de dar a luz, se redujo su apetito sexual y ha llegado a temer que esto perjudique a su noviazgo con David. «El postparto afectó a mi deseo. Pasa factura y no te apetece. He estado tiempo y tiempo, pero es una zona de peligro. Para mí, el sexo no es el 70% de una relación, pero es bastante importante. Para mí es muy importante, pero hay etapas y circunstancias. Me preocupa que mi pareja esté a gusto en ese sentido», ha declarado con total naturalidad.

Anabel Pantoja en su entrevista. (Foto: YouTube)

Anabel Pantoja nunca ha tenido pelos en la lengua, de hecho ha ganado mucho peso en redes por mostrarse tal y como es. No obstante, ha sorprendido que sea tan clara porque lleva un tiempo, concretamente desde que acabó Sálvame, huyendo de las polémicas.

Las reflexiones íntimas de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja conoció a David Rodríguez durante una gira de su tía Isabel. Él viajó con la cantante fuera de España porque era su fisioterapeuta personal, aunque después dejaron de trabajar juntos y se ha hablado mucho del tipo de relación que mantiene con la tonadillera en la actualidad. Por suerte, estos posibles roces no han afectado a su historia de amor con Anabel, al menos de momento.

La influencer reconoce que le gusta cuidar su noviazgo, por eso está preocupada por las consecuencias que pueden generar sus problemas íntimos. «Soy una persona ardiente y fogosa, no me quedo solo con el amor e ir de la manita y al cine. Soy más de día, no de la noche y con la luz apagada. Me gusta la luz del sol, me encanta al mediodía. Me excita que una persona físicamente me guste, pero me gusta que sea duro. Me gusta la dureza, las caricias, no», le ha explicado a Luc Loren.

Anabel Pantoja y el chocolate

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja vive en Canarias y su novio en Córdoba. Esto quiere decir que mantienen una relación a distancia que muchos han cuestionado, aunque la sevillana asegura que se apañan perfectamente. Sólo es cuestión de organizarse. Eso sí, admite que hay un inconveniente: a veces tiene ganas de intimar y su pareja está lejos. ¿Qué hace en estos casos? Tomar chocolate.

«Cuando yo no tengo apetito o ganas, o porque estamos en una distancia porque vivimos yo en Canarias y él en Córdoba, ¿con qué cubro mi deseo sexual y mi ansiedad? No te estoy engañando ni es una metáfora. Cuando de repente me entra cosita que digo ‘uy, ahora me apetece’, chocolate al canto. Me sacia y mientras me cae por la garganta es como el que se fuma un cigarro. Fuera de broma. A mí el chocolate me da placer. Comerlo, masticarlo y tenerlo dentro, me da placer. Así que me lo como cuando no puedo tener sexo», ha comentado.