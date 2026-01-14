Irene Rosales rompe su silencio: ¿hay guerra con Kiko Rivera?

Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron su ruptura en agosto de 2025. Desde entonces, ambos siempre han dejado claro que mantienen una excelente relación por el bien de sus dos hijas en común. Sin embargo, según apuntan las últimas informaciones, este alto al fuego habría durado un asalto con motivo de la llegada de Lola García, la actual novia del DJ a sus vidas.

Tal y como ha publicado una conocida revista de nuestro país, Kiko le comentó a Irene que en ocasiones, le gustaría que Lola recogiera a las niñas del colegio. Un movimiento para el que necesitaba el consentimiento de la sevillana, la cual prefirió no darlo. Es por ello por lo que posteriormente protagonizó una bronca subida de todo con su ex marido que, según cuenta el medio, habría abierto una guerra entre el ex matrimonio. De hecho, aseguran que Irene habría advertido al hijo de tonadillera de tomar acciones legales si fuera necesario. Sin embargo, en medio de este revuelo, Irene Rosales ha decidido romper su silencio y hablar al respecto sobre estas informaciones.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Es que no sé de dónde habéis sacado esa noticia. Es totalmente falsa. No sé de dónde ha salido», comenzaba a decir mientras paseaba por las calles de Sevilla este miércoles, 14 de enero. Añadía «que para nada era así» y que «no había ningún motivo» para pensar que entre ellos existía un mal rollo, tal y como ha desvelado Lecturas. «Hay muy buena relación», sentenciaba. Ante las preguntas de si le gustaría que Lola recogiera a sus hijas o si existe algún tipo de contacto entre ellas, Irene ha preferido no pronunciarse, dejando en un auténtico misterio la verdadera relación que mantiene con la actual pareja del padre de sus hijas.

Los nuevos amores de Kiko e Irene

Después de más de diez años juntos, Irene Rosales y Kiko Rivera no solo se han separado, sino que también han rehecho sus vidas sentimentales. La primera en hacerlo fue ella, quien tan solo unas semanas después de conocerse su ruptura con el hijo de Paquirri confirmó que estaba de nuevo enamorada. El nombre del afortunado es Guillermo y, según lo publicado, le conoció por primera vez en 2020, justo cuando junto a Kiko decidieron remodelar el jardín de su chalet de Castilleja de la Cuesta y contrataron sus servicios para poner césped. Se desconoce cuándo volvieron a retomar el contacto, pero, sea como fuere, Irene ya se ha encargado de compartir con sus seguidores de Instagram que está más enamorada que nunca.

Por su parte, Kiko Rivera esperó a los últimos días del 2025 para anunciar que él también tenía nueva novia. «Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico», escribía. La joven se llama Lola García y es una conocida bailarina que cuenta con su propia escuela de danza.

Sin duda, tanto Kiko como Irene parecen no arrepentirse de la decisión de tomar caminos por separado. De hecho, según sus intervenciones, estarían fascinados con esta nueva etapa en la que ambos habrían conseguido encontrar la felicidad.