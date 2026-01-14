El buen rollo de Irene Rosales y Kiko Rivera ha llegado a su fin. Desde que anunciaran su ruptura el pasado mes de agosto hasta ahora, parecían dos ex muy bien avenidos. De hecho, en todo momento han dejado claro que continuarían siendo una familia, pese a la llegada de otras parejas a sus vidas. Sin embargo, la llegada de Lola García a la vida del hijo de Isabel Pantoja parece que ha supuesto un antes y un después entre el Dj y la madre de sus dos hijas pequeñas, entre los que ha estallado una guerra.

El motivo de la discusión entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Pocos días después de los Santos Inocentes, Kiko Rivera aparecía en redes sociales para anunciar que estaba enamorado. «No esperaba encontrar nada, solo seguía mi rumbo sin buscar respuestas. Pero entonces llegaste tú y entendí que el destino, a veces, sorprende: se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo. No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble», confesó Rivera.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Desde entonces, en sus redes sociales no ha tenido problema alguno en hablar de su novia, que se dedica a la danza. Es más, la joven decidía también dar un paso adelante y abrir su perfil social para que todo el mundo conociera sobre ella: desde su profesión hasta su relación con el hijo de Isabel Pantoja, al que cada día le declara su amor públicamente.

Tal parece que esta relación está más que consolidada que incluso, pocos días después de que confirmaran su historia de amor, Lola parecía más que integrada en la familia de Kiko, así como con las hijas del Dj con Irene Rosales -que también ha rehecho su vida al lado de Guillermo-.

Kiko Rivera y su novia Lola. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y aunque hasta ahora todo era cordialidad -e incluso se vio a Kiko manteniendo una cómplice conversación con la nueva pareja de su ex-, Rosales ha estallado contra el padre de sus hijas, al que incluso le ha advertido de tomar acciones legales si fuese necesario, según ha deslizado Lecturas.

Tal y como explica el medio citado, todo ocurrió a raíz de que Rivera le comentase a Irene que, en ocasiones, el gustaría que Lola -su nueva novia-, recogiera a las niñas del colegio -por lo que necesitaba, en este caso, el consentimiento de Irene-. Una petición que Rosales ha negado rotundamente al asegurar que no conoce a su pareja. Tras la negativa de la andaluza, la conversación telefónica habría subido de tono y protagonizaron una fuerte discusión que terminó sin solución alguna, ya que la ex nuera de Isabel Pantoja decidió cortar en seco.