Kiko Rivera se lamenta en el cumpleaños de su hermano Cayetano: "La vida no nos dejó compartir…"

La vida de Kiko Rivera dio un giro de 180 grados al conocerse su ruptura con Irene Rosales. Desde entonces, el estado de ánimo del DJ acaparó gran parte de la atención mediática y, aunque muchos consideraban que a partir de ahora viviría una vida solitaria (como soltero y sin mantener contacto con gran parte de su familia), lo cierto es que no ha sido así. Y es que además de anunciar que ha rehecho su vida sentimental de la mano de la bailarina Lola García, ahora también ha compartido que cuenta con el apoyo incondicional de su hermano Cayetano.

El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri cumple este martes, 13 de enero, 49 años y, como sorpresa de cumpleaños, ha recibido unas emotivas palabras por parte de Kiko que no han pasado desapercibidas para los internautas. Y es que además de dejar más que claro que su relación es cercana y excelente, también ha aprovechado para lamentarse por no haber podido compartir con él más momentos a lo largo de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

«Hoy es tu cumpleaños y no quería dejar pasar este día sin decirte algo importante», comenzaba a decir. «La vida, por circunstancias, no nos dejó compartir tantos momentos juntos cuando éramos niños. Nuestro primer gran encuentro llegó tarde, en la boda de nuestro hermano mayor, y aun así tuvo que pasar un poco más de tiempo para que nuestra relación se afianzara de verdad. Pero aquí estamos», continuaba.

A pesar de las adversidades a las que se han enfrentado a raíz de la mala relación de sus respectivas familias, Kiko ha asegurado que a día de hoy puede decir alto y claro que Cayetano «es una de las personas más importantes de su vida». «Eres un hermano cojonu**, de los que siempre están, de los que suman, de los que se sienten cerca incluso en silencio. Gracias por estar ahí, por tu apoyo y por tu forma de ser», expresaba, dejando más que claro que en estos tiempos convulsos ha contado con su apoyo en todo momento.

Cayetano y Kiko Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Mostrándose positivo, Kiko también ha comentado que no tiene dudas de que aún les queda por vivir muchas cosas juntos, a pesar de que durante su infancia no se les permitió. «Hoy es tu día y quiero que sepas que te quiero con locura […] Es un auténtico orgullo poder llamarte hermano. Feliz día. Y sí… ya rozas la 5º planta», concluía, haciendo referencia con un tono bromista a los 49 años que cumple el torero.