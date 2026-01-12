El primer portazo a la relación de Kiko Rivera y Lola: "No gusta nada a la familia de ella"

Kiko Rivera y Lola García se encuentran en una nube de amor desde que el Dj anunciase a finales de diciembre que volvía a estar ilusionado. Una joven bailarina que le ha ayudado a recuperar la sonrisa tras su mediático divorcio con Irene Rosales, -quien también ha rehecho su vida junto a otro hombre-. La noticia de la nueva relación de Rivera nos pillaba a todos por sorpresa, sobre todo por la rapidez en que se ha desarrollado todo. Un auténtico flechazo, según reconocía el propio Dj. «El amor viene cuando viene, ¿sabes? Yo no buscaba nada y apareció, y cuando aparece y es real, y te complementa, pues ¿por qué dejar pasar ese tren?», escribía en sus redes sociales el hijo de Isabel Pantoja.

Sin embargo, en medio de toda esa felicidad, la pareja se habría topado con un importante escollo: la madre de Lola. Y es que pese a lo enamorado que se muestra Rivera, parece que la familia de su novia no terminaría de ver con buenos ojos esa relación. Así lo ha recogido la revista Pronto, donde también aseguran que el entorno de Kiko se encontraría «completamente atónito». «Apenas una semana antes de que saliera a la luz el romance, sus amigos organizaban una fiesta con chicas en su chalet, un plan que Kiko canceló de manera repentina tras conocer a Lola a través de las redes sociales», detallan al respecto. Es más, nadie sabía nada de la existencia de esa joven.

Una romance sorpresa para comenzar el año

Y lo mismo ocurre con la familia de Lola, «especialmente su madre, que según ha trascendido, no aprueba en absoluto esta relación», resaltan en dicho medio. «En un pueblo pequeño como Méntrida (Toledo), las habladurías no han tardado en aparecer y la situación se ha vuelto incómoda», aseguran. De hecho, la pregunta que muchos se hacen ahora es si eso podría suponer algún tipo de problema para su relación.

Recientemente, los reporteros se encontraban a la pareja en la estación del Ave de Sevilla. Sin embargo, Lola se negaba a responder a cualquiera de sus preguntas. Es más, ambos se dejaron ver muy tímidos y no solo eso, sino que su despedida habría sido bastante fría. Pese a que la pareja sigue consolidando su relación a pasos agigantados, pudieron encontrar un momento para reencontrarse en Sevilla en medio de sus apretadas agendas.

Y, tras haber pasado unos días juntos, Kiko se encargaba de acercar a su novia a la estación del Ave. Sin embargo, no hemos captado ningún gesto de cariño entre ellos y Kiko ni siquiera se bajaba del coche para acompañarla. Eso sí, durante su breve escapada el Dj compartía una tierna instantánea en la que aparecían besándose frente al puente de Triana, dejando muy claro que entre ellos todo marcha a la perfección.