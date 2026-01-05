Kiko Rivera y su nuevo amor muestran su peor cara en una tarde de compras previa a la noche de Reyes
Kiko Rivera y Lola han aparecido en sus últimas compras navideñas
El hijo de Isabel Pantoja y su novia han optado por el silencio y se han mostrado visiblemente serios
Kiko Rivera ha dicho basta tras publicar él mismo su relación con Lola, su nueva pareja. El hijo de Isabel Pantoja ha sido captado en sus últimas compras navideñas junto a la bailaora, a la que ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales durante estos días. Aunque en su primer comunicado el Dj dijo que entendía el trabajo de la prensa en estos momentos, parece que ha reculado en su última aparición. «No es normal tío, la verdad», ha dicho a las cámaras de Gtres en las inmediaciones de una tienda.
El ex de Irene Rosales ha aparecido visiblemente serio junto a su chica, que ha tratado de no ser captada por las cámaras. Por su parte, Kiko ha optado por no dar declaraciones cuando le han preguntado acerca de sus primeras Navidades juntos y solo se ha limitado a decir que ya está cansado de la presencia de la prensa en sus salidas con Lola. Una actitud muy diferente a la que mostró el primer día en el que confirmó su romance.
Kiko Rivera y Lola de compras en la tarde previa a los Reyes. (Foto: Gtres)
El cambio de actitud de Kiko tras hacer oficial su nueva relación
Kiko Rivera es toda una caja de sorpresa cuando hace apariciones públicas. Aunque sí que es un libro abierto en sus redes sociales o en los programas de televisión a los que acude, no es así cuando se encuentra a los reporteros en la calle, como ha ocurrido en esta ocasión en las inmediaciones de una tienda de Sevilla.
Una actitud de que dista mucho de la del pasado 30 de diciembre cuando, a punto de terminar el año, decidió presentar a su nueva novia públicamente, con la que incluso compartió una foto.
Ver esta publicación en Instagram
«No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado. Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz. Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos. Y a mis queridos amigos de la prensa, no me la agobieis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo ¡Feliz Año a todos!», comentó el Dj.
Y no solo eso. Además de presentarla públicamente o incluso pasear con total normalidad con su nueva ilusión por un centro comercial de Sevilla acompañado también de sus tres hijos, también ha compartido a qué se dedica su chica, a la que fue a ver el otro día a un espectáculo de danza.