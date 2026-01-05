Kiko Rivera ha dicho basta tras publicar él mismo su relación con Lola, su nueva pareja. El hijo de Isabel Pantoja ha sido captado en sus últimas compras navideñas junto a la bailaora, a la que ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales durante estos días. Aunque en su primer comunicado el Dj dijo que entendía el trabajo de la prensa en estos momentos, parece que ha reculado en su última aparición. «No es normal tío, la verdad», ha dicho a las cámaras de Gtres en las inmediaciones de una tienda.

El ex de Irene Rosales ha aparecido visiblemente serio junto a su chica, que ha tratado de no ser captada por las cámaras. Por su parte, Kiko ha optado por no dar declaraciones cuando le han preguntado acerca de sus primeras Navidades juntos y solo se ha limitado a decir que ya está cansado de la presencia de la prensa en sus salidas con Lola. Una actitud muy diferente a la que mostró el primer día en el que confirmó su romance.

Kiko Rivera y Lola de compras en la tarde previa a los Reyes. (Foto: Gtres)

El cambio de actitud de Kiko tras hacer oficial su nueva relación

Kiko Rivera es toda una caja de sorpresa cuando hace apariciones públicas. Aunque sí que es un libro abierto en sus redes sociales o en los programas de televisión a los que acude, no es así cuando se encuentra a los reporteros en la calle, como ha ocurrido en esta ocasión en las inmediaciones de una tienda de Sevilla.

Una actitud de que dista mucho de la del pasado 30 de diciembre cuando, a punto de terminar el año, decidió presentar a su nueva novia públicamente, con la que incluso compartió una foto.

