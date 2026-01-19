La relación de Kiko Rivera y Lola García no deja de copar titulares. Cuando se va a cumplir un mes desde que el DJ anunciara públicamente que había encontrado de nuevo el amor tras su mediática ruptura con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas pequeñas, ahora ha salido a la luz el desconocido pasado en común de su novia y de su hermana, Isa Pantoja.

El pasado en común de Isa Pantoja y Lola García

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez fue un punto de inflexión en la relación entre los miembros del clan Pantoja. Un paso por el altar maldito que no solo terminó con su divorcio, sino que previo a la celebración en la Graciosa fallecía Doña Ana Martín, abuela de la novia y madre de Isabel Pantoja. Este enlace marcó también una sonada ruptura: la de Kiko Rivera con su hermana pequeña. Desde entonces, el artista y la colaboradora televisiva solo comparten apellido, pues su vínculo es inexistente. Sin embargo, lo que nunca imaginó el hijo pequeño de Paquirri es que su actual novia iba a coincidir con Isa antes de que ellos comenzaran su historia de amor.

Las fotos que demuestran el pasado en común entre Isa Pantoja y la novia de Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Cuando se supo la identidad de la nueva ilusión de Kiko, trascendió que Lola había coincidido con Anabel Pantoja. ¿El motivo? García se dedica a la danza y formó parte del cuerpo de bailarines en una actuación previa de la creadora de contenidos en su regreso a Telecinco de la mano de Bailando con las estrellas. Una situación similar a la que ha ocurrido con Isa Pantoja.

Aunque lo más probable es que no haya sido Kiko quien les haya presentado, Isa ha coincidido en una ocasión con Lola. Este encuentro tuvo lugar cuando el cancelado programa La Familia de la Tele anunciaba a Isa como colaboradora del espacio. En el despliegue que realizó el espacio en Prado del Rey, presentaron a la colaboradora entre bailarinas, entre las que se encontraba Lola García -que entonces tampoco conocía a su actual novio-.

Ambas formaron parte del estreno de ‘La Familia de la Tele’. (Foto: Gtres)

Una anécdota de la que se ha percatado Laura Fa en DCorazón en una conexión con Isa y Asraf ante su inminente participación en DecoMasters. «Para que veas cómo es la vida que al final mira nos hemos conocido. Bueno, yo lo que pienso es como que cuando Kiko cambia de pareja, pues cambia bastante. Entonces, si le sirve de una forma positiva ole por ellos», ha dicho la hija pequeña de la intérprete de Marinero de Luces.

La inexistente relación entre Kiko e Isa

Pese a que en el último año ha habido momentos en los que Kiko e Isa han podido acercar posturas -como el pasado año tras el ingreso hospitalario de Alma, la hija de Anabel Pantoja-, en su paso por ¡De Viernes! el DJ lamentó el no tener relación con su hermana: «Si hay algo que me duele en este momento de mi vida, es no llevarme bien con mi hermana. Sé que tengo mi parte de culpa y lo asumo. Yo desde que he hecho la entrevista de la semana pasada, yo he hecho lo que tenía que hacer».

Unas declaraciones que Isa agradeció, aunque aseguró que cambiaba nada entre ellos. «Él es así y para mí no va a cambiar. Pero bueno, está bien que reconozca las cosas que ha hecho mal. Él ha hecho las cosas porque le ha salido, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza. Me ha escrito días después de hacer la entrevista grabada. Creo que tiene esa herida abierta porque ahora no tiene el respaldo de Irene», respondió.