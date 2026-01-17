Las imágenes del apasionado encuentro de Kiko Rivera con su novia Lola en el centro de Madrid

Kiko Rivera se ha reencontrado con su novia, la bailarina Lola García, después de estar unos días sin verse y este diario ha tenido acceso al vídeo. El DJ reside en Sevilla, cerca de Irene Rosales y de las dos hijas que tiene en común con la influencer, pero cada vez viaja más a Madrid porque quiere pasar tiempo con su nueva conquista. Las cámaras de la agencia Gtres estaban en el lugar indicado para dejar testigo de la cita de la pareja y el hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado de lo más apasionado. Lola le estaba esperando en su coche, un Citroën C3 de color blanco. Nada más verla, él se ha acercado a ella, le ha dicho algo y seguidamente se han fundido en una cadena de besos.

Kiko Rivera lleva mucho tiempo trabajando en la crónica social. Ha intentado desvincularse del negocio del corazón, pero todavía sigue dando entrevistas, la última fue en el programa ¡De Viernes!, espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Es consciente de que hay muchos ojos pendientes de él desde que está enamorado, pues es su primera ilusión después de separarse de Irene Rosales. Sin embargo, se ha dejado llevar por los sentimientos y ha sacado su lado más romántico tras encontrarse con Lola.

El encuentro de Kiko Rivera con su novia. (Foto: Gtres)

La bailarina iba vestida con un pantalón corto y un jersey granate a juego con unos botines de tacón bajo. Un look sencillo pensado para las bajas temperaturas de la capital, pues llevaba unas medias que le protegían del frío. Por su parte, Kiko Rivera llevaba un estilismo más informal, compuesto por un abrigo negro y un pantalón tejano, usando como único complemento una gorra.

Kiko y Lola no quieren perder el tiempo. Acaban de empezar y están llevando su relación con naturalidad, de ahí que el músico no haya tenido en cuenta la presencia de las cámaras. Él está acostumbrado, pero su novia no es famosa y está intentando evitar que se espante por culpa de la presión del público.

El lado más romántico de Kiko Rivera

Hace no mucho tiempo, Kiko Rivera estaba casado con Irene Rosales y muchos creían que eran un matrimonio unido porque no dieron muestra de la crisis que estaban atravesando. Sin embargo, detrás de esto se escondía un problema que no han sabido solucionar. Realmente llevan poco separados de forma oficial, por eso sorprende que el DJ esté tan entregado a Lola.

«Algunos me llaman cursi, otros no se lo creen y otros solo hablan por hablar diciendo mentiras absurdas. A mí me da igual lo que digan. Yo solo sé una cosa: no sé qué hice para merecerte, pero prometo seguir haciéndolo. Te amo», comentó Kiko, mientras explicaba que sus sentimientos eran sinceros y que no iba a cambiar por el miedo al qué dirán.

Lola García está completamente de acuerdo con su pareja, así que le ha dado la razón diciendo: «La gente habla desde sus propias carencias, no desde nuestra realidad. Nosotros vivimos, sentimos y seguimos. Gracias por quererme con esa paz y esa locura bonita. Te quiero mucho».

Como vemos, Kiko y Lola han empezado fuerte y no están dispuestos a dar marcha atrás. De momento, cada uno vive en un sitio, así que es probable que, imágenes como las que hemos analizado, empiecen a multiplicarse a partir de ahora.