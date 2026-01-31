Kiko Rivera y su novia Lola dan un paso importante que consolida todavía más su relación

Kiko Rivera ha celebrado el octavo cumpleaños de su hija Carlota de una forma muy especial: junto a su novia, Lola García. La bailarina le ha robado el corazón y la relación va en serio, a pesar de las dudas que hubo encima de la mesa cuando la historia salió a la luz. El tiempo ha demostrado que no estamos delante de un romance pasajero, prueba de ello es el paso que acaba de dar el DJ: si Lola no fuese importante para él no habría estado con ella y con sus hijos en una fecha tan especial para la familia.

Kiko Rivera se ha reunido con los pequeños de la casa y ha organizado una fiesta para celebrar el cumpleaños de Carlota. Antes de ello, se ha dejado ver por las calles de Sevilla ultimando los preparativos y las cámaras de la agencia Gtres han comprobado que Lola García le ha acompañado en todo momento. La pareja está unida y parece que ambos han logrado superar el primer bache: la presión del público.

Kiko Rivera con su novia Lola en Sevilla. (Foto: Gtres)

El hijo de Isabel Pantoja publicó un comunicado en sus redes donde pedía respeto para Lola, quien era una chica anónima hasta hace muy poco. Recalcó que ninguno de ellos había hecho nada malo, simplemente se han enamorado y quieren vivir el noviazgo desde la discreción. Es curioso que diga esto porque, desde que se publicó su historia de amor, no ha dejado de compartir fotos con Lola.

En LOOK publicamos que Kiko y Lola viajaron a Nueva York hace unos días. Esta escapada ha estado marcada por la nieve y el frío, circunstancias que no han sido suficientes para cortar la ilusión de la pareja. Tanto uno como otro ha sacado su lado más divertido para disfrutar de Estados Unidos. Ya están en España y el músico debe cumplir con sus obligaciones familiares, de ahí que se haya esforzado para celebrar el cumpleaños de su hija por todo lo alto.

La fiesta que ha organizado Kiko Rivera. (Foto: Instagram)

Ni rastro de Irene Rosales

Como decimos, Kiko Rivera y su novia han dado un paso importante al pasar juntos el aniversario de la pequeña Carlota. Pero, ¿dónde está Irene Rosales? El DJ ha hecho una fiesta infantil en su casa de Bollullos de la Mitación (Sevilla), pero por allí no hay ni rastro de Irene. Esta última siempre ha insistido en que iba a esforzarse para tener una relación cordial con Kiko y lo cierto es que no han tenido grandes enfrentamientos, pero tampoco podemos decir que ahora sean amigos.

Irene Rosales con el rostro serio. (Foto: Gtres)

La sevillana le ha escrito una carta a su hija que ha publicado en su cuenta de Instagram, plataforma que se ha convertido en un altavoz con mucho peso. «Es increíble cómo pasa el tiempo… Parece que fue ayer cuando te tenía en brazos por primera vez», ha empezado diciendo.

«Gracias por llenarnos los días de luz, por ser mi nervio favorito, por buscar siempre un huequito para estar pegada a mí, como si en mis brazos el mundo pesara menos. Qué bonita edad para disfrutarte, para verte reír sin miedo, para soñar a lo grande y para que tu única preocupación sea ser feliz. Eres una niña de corazón valiente, de alma pura y de un amor tan sensible que emociona», continúa.

De esta forma, Irene ha querido tener un gesto con su pequeña. Es la primera vez que afrontan este día bajo las circunstancias de la separación, pero los hechos demuestran que, hasta el momento, la familia ha sabido adaptarse al momento.