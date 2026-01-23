Kiko Rivera viaja a Nueva York con su novia: todas las imágenes de su escapada VIP

Kiko Rivera y su novia Lola están en el mejor momento de su relación y han querido celebrarlo haciendo un viaje fuera de España. La pareja ha emprendido una aventura internacional y las imágenes que el DJ ha publicado en su cuenta de Instagram disfrutan que todo ha salido según estaba previsto. El hijo de Isabel Pantoja ha intentado apartarse de la crónica social, aunque todavía hay mucha gente que está pendiente de sus pasos, sobre todo porque hace unas semanas dio una entrevista en un programa de máxima audiencia.

Kiko Rivera ha explicado que, después de su separación de Irene Rosales, se dio cuenta de que necesitaba cambiar de vida. Fue entonces cuando empezó a conocer a gente y, sin darse cuenta, descubrió que se estaba enamorando de Lola, una bailarina que, hasta hace sólo un mes, era una persona anónima. «No esperaba encontrar nada… Sólo seguía mi rumbo sin buscar respuestas, pero entonces llegaste tú y entendí que el destino, a veces, sorprende. Se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo», le dijo el músico a su nueva novia en una ocasión.

El viaje de Kiko Rivera

Kiko Rivera y su novia en nueva York. (Foto: Instagram)

Nueva York es un destino perfecto. Tiene de todo: puedes pasear por sus calles, visitar edificios emblemáticos, disfrutar de la amplia oferta gastronómica de la ciudad o hacer compras en tiendas que no están en España. De esta forma, Kiko y Lola no han tenido tiempo de aburrirse y han saboreado al máximo su estancia en la Gran Manzana.

Kiko Rivera ha compartido unas fotos que muestra cuáles han sido algunas de sus paradas: Time Squere, Central Park, un importante rascacielos, y la Quinta Avenida. Por si fuera poco, el hijo de Paquirri ha escrito un texto que dice: «Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería… Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad».

Kiko Rivera y su novia en nueva York. (Foto: Instagram)

Para acabar con las dudas, Kiko ha recalcado que su viaje a Nueva York ha sido perfecto, pero no por el destino, sino por la compañera con la que lo ha disfrutado. «No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor».

La reacción del público

Kiko Rivera y su novia en nueva York. (Foto: Instagram)

Kiko Rivera siempre ha tenido muchos fans, de hecho, ha participado en varios concursos de Telecinco y ha llegado lejos, como por ejemplo en Gran Hermano Dúo. En Supervivientes y en Gran Hermano VIP se vio obligado a abandonar, pero la audiencia le estaba siguiendo muy de cerca. Sin embargo, últimamente hay voces críticas que no disimulan su descontento y prueba de ello son los mensajes que le han escrito en su última publicación.

«Cuando uno se divorcia después de años, necesita un tiempo ….no me creo este amor. Más bien es una necesidad de no estar solo, lo cual es otra cosa», le ha escrito una de sus seguidoras. Y otra le pregunta: «No hace mucho decías que el amor de tu vida y la mujer más importante era Irene, ¿dónde ha quedado eso?». De momento no ha dado respuesta, pero ¿se atreverá a contestar en algún momento?