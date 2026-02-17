Kiko Rivera, pieza clave en la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Es la noticia del momento. Tamara Gorro y Cayetano Rivera mantienen una relación sentimental. Y por si quedaba alguna duda, tras disfrutar de una escapada romántica a Maldivas, han protagonizado sus primeras imágenes juntos desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por ahora, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre cómo ha surgido su romance, así como tampoco han confirmado que entre ellos exista algo más que una amistad. No obstante, una imagen vale más que mil palabras, y estas fotografías pueden interpretarse como la prueba definitiva de los rumores que llevan circulando desde hace ya más de una semana.

En medio del revuelo mediático que se ha generado alrededor de la noticia, sin duda una de las cuestiones que más interés ha despertado es cuándo y dónde se han conocido el torero y la influencer. Y es precisamente cuando se ahonda en este tema donde resuena con fuerza el nombre de Kiko Rivera. El DJ es hermano por parte de padre de Cayetano y, aunque estuvieron muchos años sin hablarse, a día de hoy ambos han confesado que mantienen una estupenda relación. Pero no solo eso, y es que Tamara Gorro es íntima amiga del hijo de la tonadillera.

La amistad de Kiko Rivera y Tamara Gorro

Tamara Gorro y Kiko Rivera coincidieron como concursantes de Supervivientes 2011. Durante su paso por el programa, ambos fraguaron una relación cercana, consolidándose como grandes apoyos mutuos. Además, de forma casual, abandonaron la isla al mismo tiempo por diferentes problemas de salud. En el caso de Kiko, decidió regresar a España tras no poder soportar los dolores de la gota que padecía y, por su parte, la de Móstoles hacía lo mismo por sufrir continuos desmayos.

Tamara Gorro y Kiko Rivera en ‘Supervivientes 2011’. (Foto. Mediaset)

No obstante, el fin de su concurso no terminó con su amistad. De hecho, desde entonces, siempre se han dedicado buenas palabras en sus respectivas redes sociales. Y no solo eso, sino que han estado presentes en los momentos más importantes de su vida. Tanto es así, que Tamara formó parte de la lista de invitados de la boda de Kiko e Irene Rosales en 2016. Un momento que, años después, el hijo de Isabel Pantoja recordó en el universo 2.0 visiblemente emocionado. «Mira qué foto me encontré, amiga. Pasan los años y la amistad perdura. Y eso maravilloso», escribía. Acto seguido, la creadora de contenido no dudaba en responder a su amigo. «Ay, qué recuerdos, amigo. Eso es lo bonito, que una amistad perdure. Te quiero mucho», expresaba.

Tamara Gorro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

Recientemente, tras conocerse la ruptura de Irene y Kiko, Tamara también salió en defensa de ambos públicamente, destacando que merecían ser felices y que «adoraba a los dos por igual». Unas palabras que volvieron a poner de manifiesto la amistad que continúa uniéndoles. Precisamente es por ello por lo que suena con fuerza la idea de que Kiko Rivera haya sido una pieza clave en el noviazgo que acaba de comenzar la influencer con Cayetano Rivera. Un romance que, si sigue un buen camino, convertiría a Tamara en cuñada de Kiko, y viceversa.