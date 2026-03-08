Ejecutivos y empresarios: los amigos de Carmen Martínez-Bordiú en su nueva vida en Portugal

Desde que en 2018 Carmen Martínez-Bordiú decidió mudarse a Portugal junto al que entonces era su pareja, Timothy McKeague, han sido pocos los datos que han trascendido acerca de su vida fuera de España. De hecho, fue ella misma la que aseguró que quería que «todo el mundo se olvidara de ella». Sin embargo, con motivo de la llegada de su 75º cumpleaños, la revista del saludo ha sido la encargada de sacar a la luz cómo es su día a día en el país vecino, anunciando los nombres que forman parte del exclusivo círculo de amistades que mantiene en el extranjero.

Según el medio mencionado, el grupo de amigos de la madre del duque de Anjou en Portugal está lleno de altos ejecutivos, importantes empresarios y aristócratas de renombre. Entre ellos se encuentra João Talone (74), uno de los fundadores del fondo de capital privado español Magnum Capital. Pero no solo eso, y es que también fue Consejero Delegado de Energías de Portugal (EDP), Vicepresidente de HidroCantábrico y Comisario Especial del Gobierno portugués. Además de trabajar más de 13 años en el Banco Comercial Portugués (BCP). Está casado con la abogada española María Luz Torrico Peña, la cual también mantiene una relación cercana con la protagonista de la noticia. María Luz y Joao tienen una hija en común, aunque este último tiene otras dos más, fruto de su primer matrimonio con Maria da Graça Gonzalez Rocheta.

Carmen Martínez-Bordiú en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen vive en Sintra y Cascais, donde se compró un chalet de 600 metros cuadrados con vistas al océano Atlántico. En esa misma zona también reside Catarina Flores, hija del recordado Joao Flores (fallecido en 2020 y consolidado como una de las personalidades portuguesas más influyentes del mundo empresarial), quien además de compartir una estrecha relación con la mencionada, ahora también es su vecina.

Por otro lado, Carmen Martínez-Bordiú también tiene una gran amistad con uno de los matrimonios más poderosos del país vecino: el formado por el industrial Carlo Nasi— descendiente de la poderosa saga industrial italiana Agnelli, vinculada al imperio Fiat— y Ana Cristina— perteneciente a una importante familia de constructores inmobiliarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Cristina Nasi (@anacristinanasi)

Miryam Abascal también forma parte del exclusivo círculo íntimo de la nueva vida de Carmen Martínez-Bordiú. Es nieta de los marqueses de Ruchena y sobrina paterna de Naty Abascal. Se mudó a Portugal hace más de dos décadas, donde se casó con Nicholas von Bruemmer y, finalmente, ha desarrollado su vida personal. Tiene dos hijos en común con el mencionado, a los que considera, junto al resto de su familia, «su mayor tesoro», tal y como confesó en exclusiva a la revista ¡Hola!

Miryam Abascal y Nicholas von Bruemmer. (Foto: Gtres)

¿Cómo es la vida de Carmen Martínez-Bordiú en Portugal?

Más allá de codearse con miembros de las altas esferas, lo cierto es que Carmen Martínez-Bordiú tiene una vida y una rutina de lo más sencilla. De acuerdo con lo revelado por fuentes cercanas al medio citado, «se levanta muy pronto, porque es muy madrugadora, y después le gusta dar paseos por la playa». Añaden que suele comer todos los días fuera de casa en un restaurante cercano y que, si no acude acompañada, no tiene problema en hacerlo sola.