La inesperada respuesta de Kiko Rivera sobre su reconciliación con Isabel Pantoja

Kiko Rivera se ha reconciliado con su madre. Así lo han afirmado en Telecinco y él mismo ha confirmado la información al publicar una imagen junto a la tonadillera. Sin embargo, no está dispuesto a hablar de este tema delante de la prensa, así que ha reaccionado de una forma bastante extraña cuando le han preguntado. Un equipo de la agencia Gtres ha dado con su paradero, se ha acercado y ha intentado obtener información, pero el músico ha respondido entonando su última canción, un tema dedicado a su novia, Lola García.

«Lola, Lola, tu sonrisa me enamora. Felicidad para todo el mundo», ha declarado el DJ con una sonrisa. Después se ha montado en su coche y ha arrancado. De esta forma, ha dejado claro su cambio de estrategia. Hace unos años habló abiertamente de su relación con Isabel Pantoja, incluso protagonizó un programa donde aseguró que la cantante le habría engañado con la herencia de Paquirri.

Kiko Rivera reaccionando a la noticia de Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

La cantante y su hijo han estado mucho tiempo enfrentados. Volvieron a verse cuando falleció doña Ana, la matriarca del clan, e intentaron tener un acercamiento que no salió bien. Las intenciones eran buenas, pero Isabel, según dijo Kiko Rivera, no cumplió su palabra y no dio ningún paso adelante. Después de esto, volvieron a separarse.

En el programa Fiesta de Telecinco han asegurado que Isabel ha cambiado de postura y ahora sí quiere recuperar a sus hijos. Por ese motivo, después de acercarse a Kiko Rivera hará lo mismo con Chabelita. «A mí lo que me dicen es que Isabel Pantoja sabe perfectamente quiénes son sus hijos, sabe que tiene dos hijos, que son iguales, que son Kiko e Isa», han explicado en el espacio capitaneado por Emma García. «Como para ella son iguales, habrá movimientos en los próximos días».

La respuesta a Irene Rosales

Su reconciliación con Isabel Pantoja no es la única cuenta pendiente de Kiko Rivera, también mantiene un conflicto con Irene Rosales, madre de sus dos hijos. La influencer se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar algunas claves de su separación y ha afirmado que Kiko le ha sido infiel. No sabe decir un número exacto, pero es consciente de que este error se ha repetido en el tiempo.

Irene Rosales en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Rivera presume de estar centrado en su carrera musical y asegura que no quiere saber nada de la crónica del corazón, pero ha lanzado un dardo a Irene a través de sus redes que ha generado mucho revuelo. «La gente que está bien con su vida no tiene tiempo para vivir la de otros. Cada uno debería preocuparse por la suya… que de la mía ya me encargo yo», ha escrito.

A pesar de su crítica, Irene Rosales ha demostrado que ya ha pasado página. Mantiene una relación con un empresario llamado Guillermo y, según ha confirmado ella misma, está en un buen momento.