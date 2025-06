Hay una fecha clave para entender la leyenda de Victoria Adams, ahora conocida internacionalmente por el apellido de su marido, el empresario David Beckham: 1994. La diseñadora no encajaba en el colegio, tenía problemas con sus amistades y sentía que nadie era capaz de comprenderla. Cuando estaba en uno de sus peores momentos vio un anuncio en el periódico The Stage. La oferta estaba dirigida a un grupo de cinco chicas que estuvieran dispuestas a ofrecer su mejor versión encima de los escenarios. Fue así como se formó la famosa banda Spice Girls.

Victoria y sus cuatro compañeras empezaron a crecer, el problema es que no lo hicieron al mismo ritmo. Tal y como ha declarado la protagonista de nuestra noticia: «Yo siempre fui un poco más reservada. Llegábamos a una discográfica, ellas se subían a una mesa de un salto y se ponían a dar brincos mientras cantaban Wannabe mientras yo vigilaba que la mesa no se volcara». Era la pija, incluso la sosa del grupo y el público empezó a señalarla.

David Beckham y Victoria Beckham,en París. (Foto: Gtres)

La historia se repetía. En su escuela no consiguió hacerse con un círculo de confianza y encima de los escenarios tampoco encontró personas en las que apoyarse al 100%. Sin embargo, el paso del tiempo le demostró que lo más importante no es estar acompañada, sino ser valiente. Su fuerza le ayudó a seguir caminando hasta llegar a 1997, cuando conoció a David Beckham. Se enamoraron y hoy no estamos delante de Victoria Beckham. Tenemos que llamarla Lady Victoria, por deseo expreso del rey Carlos III.

Lady Victoria triunfa en Inglaterra

Inglaterra se ha rendido ante David Beckham. Su legendario historial deportivo, las causas solidarias que ha emprendido y su relación con la Corona le ha hecho ganarse el respeto del pueblo. Es amigo del príncipe Guillermo y ha sido invitado a Palacio en numerosas ocasiones, por eso el rey Carlos ha decidido nombrarle Caballero. Esa es la razón por la que Victoria, a partir de ahora, tendrá un título especial.

La reina Camila con Victoria Beckham. (Foto: Gtres)

La «marginada» de las Spice Girls ahora es la única que no necesita a la banda para llamar la atención. Su nombre acapara titulares sin ayuda de nadie, tanto es así que hasta Netflix se ha interesado en ella para hacer una serie sobre su vida. Gracias a este proyecto sabemos que empezó desde abajo, pero con un respaldo que le permitió estar muy cerca de la alta sociedad.

Los orígenes de la familia Adams

Los Adams, padres de Victoria Beckham, eran una familia normal. A base de esfuerzo lograron construir un pequeño imperio que ayudó al matrimonio a escalar posiciones, pero sus orígenes eran humildes, como los de tanta gente en Reino Unido.

David y Victoria Beckham en Madrid. (Foto: Gtres)

Tony, padre de Victoria, era ingeniero y consiguió reunir el dinero suficiente como para comprar una vieja escuela en Herdfordshire (Essex) para convertirlo en su residencia familiar. También cumplió su seño de tener un Rolls Royce y todo esto generó una situación que terminó perjudicando a la actual mujer de David Beckham.

Victoria ha reconocido que en su momento fue la oveja negra del grupo. «Me di cuenta de que no encajaba muy bien en el colegio porque nadie la llamaba en vacaciones». Estaba sola, pero sabía que aquello tenía fecha de caducidad porque estaba convencida de que iba a convertirse en lo que es hoy: una estrella con luz propia. «En el colegio nunca fui la chica más brillante, ni la más guapa, pero tenía determinación. Iba a ser famosa y nada lo iba a impedir, ni siquiera la falta de talento».