Cristina Pedroche, preocupada por una nueva secuela de su postparto

Desde el pasado 14 de julio, Cristina Pedroche se encuentra completamente sumergida en una nueva etapa que ha puesto su vida «patas arriba». La presentadora daba la bienvenida a su primogénita, fruto de su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz, y desde entonces, no ha dudado en compartir en sus redes tanto los momentos buenos como los no tan buenos a los que se ha tenido que enfrentar como madre primeriza. Y es que, pese a que la llegada de la pequeña ha inundado su vida de felicidad y amor, lo cierto es que Pedroche está viviendo un postparto más complicado de lo que esperaba.

«Mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar ‘estable’. Lloro mucho y en la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué», escribía hace tan solo unos días en su cuenta oficial de Instagram. En este mismo texto confesaba que «tenía miedo a salir a la calle» y que, aunque estaba trabajando en ello, le estaba resultando una etapa muy difícil. Semanas anteriores a este mensaje, Cristina recibió una lluvia de críticas por compartir el estado de su cuerpo después de dar a luz, ya que muchos consideraron que sus declaraciones donde agradecía haber vuelto al cuerpo que tenía, eran innecesarias.

Pero pese a todo, Pedroche no opta por el silencio y continúa compartiendo con sus seguidores la realidad de lo que está viviendo en su experiencia primeriza como madre. Hace tan solo unas horas, ha publicado una imagen donde podemos ver su mano con una gran cantidad de pelo caído: «Pues nada. Otra cosita más del posparto», escribía, desvelando la preocupante caída de cabello que está sufriendo desde el pasado 14 de julio.

Cristina Pedroche enseña su caída del pelo posparto/ Instagram

Los seguidores se volcaron con la causa y, tal y como ella misma ha compartido, ha recibido un sinfín de mensajes donde le aconsejan diferentes productos o rutinas que pueden ayudar a erradicar el problema capilar por el que atraviesa. «Me habéis recomendado mil cosas, pero ninguna se ha repetido mucho. Lo primero de todo me haré un análisis mientras investigo lo que me podría ir mejor. Gracias por el cariño», manifestaba.

Además de todo lo mencionado, Pedroche también habló con completa naturalidad de la lactancia, un aspecto que parece que también le ha supuesto algún que otro «disgusto»: «Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo. No pensaba que ese dolor que estaba sufriendo podría darme problemas y enseguida me salieron dos grietas, una en cada teta», confesaba.