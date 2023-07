Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, padres de su primer hijo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están de enhorabuena. La pareja formada por la presentadora y el chef por fin tienen en brazos a su primer hijo en común. La comunicadora ha dado a luz a un niño, nacido en una clínica de Madrid en la madrugada de este 14 de julio y tanto Cristina Pedroche como el bebé se encuentran en perfecto estado. Tal como ha podido confirmar la edición digital de la revista Semana, la presentadora ingresó este pasado jueves por la tarde en el centro médico, aunque no ha sido hasta la madrugada cuando el pequeño ha llegado al mundo.

Cristina Pedroche en un photocall. / Gtres

Según ha podido saber el citado digital por fuentes cercanas a Cristina Pedroche, la madrileña no se encuentra ingresada en la zona destinada a maternidad, sino que han optado por ubicarla en un área diferente para evitar filtraciones. Aunque por el momento ni la presentadora ni su marido se han pronunciado, sí se sabe que se ha tratado de un parto natural, sin complicaciones y que tanto la madre como el niño están perfectamente.

A pesar del secretismo con el que ha nacido el primer hijo de la pareja, la realidad es que, a lo largo del embarazo de la presentadora, Cristina Pedroche se ha mantenido muy activa en las redes sociales y no ha dudado en compartir con sus seguidores detalles de cómo avanzaba su embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Al parecer, el nacimiento del bebé se ha producido a través de la técnica del hipnoparto. Ella misma comentaba a través de sus redes sociales cómo se estaba entrenando para este momento, para poder controlar la respiración y haciendo mucha meditación. «Me levanto súper temprano para el curso de preparación al parto. Estoy haciendo dos, por contrastar. Más los libros que me estoy leyendo, más los apuntes que voy cogiendo… Pero, de verdad, desde aquí os recomiendo el hipnoparto. Piel de gallina. Estoy a topísimo. La palabra hipnosis la rechazamos, porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas. Nadie te hipnotiza», explicaba ella misma recientemente. Además de la meditación, la presentadora ha estado haciendo ejercicio de manera constante a lo largo del embarazo y no ha dudado en compartir detalles de sus prácticas con sus seguidores.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’ / La Sexta

Aunque Cristina Pedroche dejaba su trabajo en televisión a finales de junio ante el inminente nacimiento del bebé, no se tenía claro cuándo llegaría al mundo. De hecho, este mismo jueves, ella misma compartía en los stories de su perfil un vídeo de una piscina, lo que hacía pensar que estaría disfrutando de un día de relax, pero no que estuviera a punto de dar a luz. A esto hay que añadir que, resulta curioso que, a lo largo de la gestación, la presentadora ha hablado de que iba a tener una hija, pero ahora se ha sabido que, finalmente, la pareja ha tenido un niño. Un detalle del que no se sabe si ha sido una sorpresa para todos o quizás una manera de ‘jugar al despiste’.