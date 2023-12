Hace un mes, Sonsoles Ónega recogió el Premio Planeta, el galardón literario mejor dotado del mundo, con un millón de euros, por encima del Nobel (cerca de 950.000 euros) y muy lejos del Cervantes (125.000 euros). Fue en la tradicional gala celebrada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Ónega donde recogió el galardón gracias a su novela, Las hijas de la criada, la historia de una familia gallega que empieza en 1900. Semanas después de asimilar este éxito profesional, la comunicadora ha revelado en qué se va a gastar el dinero que se ha embolsado.

El dinero del premio

La escritora ha concedido una entrevista en la que ha hablado con total naturalidad sobre en qué se gastará el dinero del premio. «Aún no lo he cobrado, pero tengo muchas deudas y saldaré algunas. Lo que debemos el noventa por ciento de los españoles son las casas. Tengo una hipoteca como todo el mundo, así que intentaré tapar agujeros», ha explicado en ¡Hola!

Sonsoles Ónega en una imagen de archivo / Gtres

Sobre el trabajo que la ha costado crear la novela, Ónega ha añadido que «en este caso hay mucho trabajo, algunos desvelos y el camino a veces tortuoso de la literatura. Para mí es la conclusión de una etapa, de un montón de años escribiendo, pensando que cada una de mis novelas iba a ser la última porque no sabía cómo iba a empezar la siguiente. Si lo quieres ver como un regalo, muy bien, pero los regalos no pagan a Hacienda…». Con estas declaraciones, Sonsoles Ónega ha hablado sin tapujos sobre este aspecto económico.

En otra línea de cuestiones, Ónega ha hablado también sobre que pese a haber ganado este reconocimiento, tiene claro que en su hoja de ruta no existe la posibilidad de dejar su faceta más televisiva. «Yo voy a seguir haciendo lo mismo, estamos haciendo compatible la gira con el programa. Aquí no hay paréntesis que valga, vamos desdoblándonos. Esto es una ruptura de la rutina. Estoy acostumbrada a levantarme, leer los periódicos, pasar todo el día en la tele, volver a casa… Con la gira del Planeta hemos ido a Vigo, Zaragoza, Barcelona, Sevilla… Es un gusto poder viajar», ha explicado sobre su situación laboral.

.Ahora habrá que ver con que octava novela nos sorprende la presentadora, que confiesa que escribir es un acto de soledad, soledad que «tengo y reclamo, hay que saber buscar esos espacios», afirmaba Ónega, que también añadía que está «aprendiendo a decir que no, porque no llegas a todo y sacrificas vida social»

Un paso más con su novela

Son muchas las creaciones literarias las que una vez publicadas dan el salto a lo audiovisual. Sobre esto también se ha pronunciado Sonsoles Ónega. «Hay interés por parte de algunas productoras y me gusta que ocurra, porque no me había pasado antes con ningún libro. Me encantaría ver a mis personajes en pantalla y aprender cómo se hace un guion, pero aún no hay nada», ha confesado.