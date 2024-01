La amistad entre Sonsoles Ónega y la Reina Letizia viene de lejos, de la etapa en la que ambas coincidieron en la cadena CNN+. Sin embargo, a pesar del paso de los años y del importante cambio en las circunstancias de la esposa de Felipe VI, lo cierto es que la escritora siempre ha sido uno de sus mejores apoyos, a la par que muy discreta con todo lo que tenga que ver con la vida de la Reina. Son muy escasas las ocasiones en las que Sonsoles Ónega ha hablado de doña Letizia, pese a que tiene información muy directa de la Reina y su familia.

Hace algunas semanas, la periodista y escritora estuvo en una firma de libros tras ganar el Premio Planeta en Madrid junto al finalista, Alfonso Goizueta. Uno de los compromisos que conlleva obtener este galardón pero que se produjo después de que Sonsoles recibiera una dura crítica por haber sido premiada.

La Reina Letizia con Sonsoles Ónega. / Gtres

Lo que no se esperaba es que, entre las personas que se acercaron hasta un conocido centro comercial para que la periodista les firmase un ejemplar de Las hijas de la criada, estuviera, precisamente, la Reina Letizia.

La esposa de Felipe VI esperó pacientemente como una más, haciendo hasta 40 minutos de cola, hasta que llegó su turno para que Sonsoles Ónega le firmara un ejemplar. Una sorpresa para la escritora, que se mostró muy emocionada por la visita de la Reina.

Sonsoles Ónega durante una entrevista. / Atresmedia

Ahora, ella misma ha hablado de esto en unas declaraciones en el programa La Roca, presentado por Nuria Roca, donde ha contado que no esperaba en ningún caso que doña Letizia se presentara en la firma de libros. Una visita que ocasionó un gran revuelo y que fue un gran gesto de apoyo para ella.

«Nadie se cree que es verdad», ha bromeado la presentadora, que ha dicho que para ella fue toda una sorpresa y que no tenía ni idea de que la Reina iba a ir hasta allí. «No lo sabía, fue bonito», ha contado Sonsoles Ónega.

La Reina Letizia con Sonsoles Ónega. / Gtres

La periodista ha revelado que este encuentro se produjo en un día complicado y frenético y, por primera vez, ha explicado cómo reaccionó cuando la avisaron de que la Reina estaba entre los lectores que esperaban para que les firmase el libro: «¿Qué Reina? ¿Qué me estás contando?», ha dicho Sonsoles, que ha comentado que entonces miró y efectivamente, la vio en la cola con su librito.

Aunque no ha querido entrar en muchos detalles sobre lo que la Reina Letizia le ha contado del libro, la periodista sí que ha dicho que la esposa de Felipe VI le dio un extenso feedback y que, no le ha disgustado el libro. No hay que olvidar que doña Letizia es una gran apasionada de la lectura y ya en una ocasión hemos podido ver cómo guarda en su biblioteca algún ejemplar de otros libros escritos por su amiga.