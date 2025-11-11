Fernando Ónega, uno de los periodistas más reputado de la Transición, ha concedido una reveladora entrevista en la que ha hablado como nunca sobre su vida personal. El comunicador ha cosechado numerosos éxitos en su carrera, de la que se retiró tras 43 años en activo en 2022 tras escuchar en el día de su cumpleaños Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, pues tuvo un grave problema de salud que se solucionó gracias a su segunda mujer, Ángela Rodrigo -la madre de Fernando, el pequeño de sus hijos-.

Las lágrimas de Fernando Ónega al recordar su bache de salud

Un año antes de jubilarse, en 2021, Fernando Ónega se sometió a un trasplante de riñón. Aunque es un episodio doloroso del que a penas ha hablado públicamente -ya que «ha llorado muchas veces al contarlo»-, el periodista ha decidido contar que este bache de salud supuso un antes y un después en su vida.

Fernando y Sonsoles Ónega en directo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

«Había discrepancia. Yo tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar. Y entonces había dudas de si se me debía trasplantar el riñón o no. Y mi mujer se ofreció desde el primer instante y me lo ha dado», ha desvelado el comunicador retirado en el programa de Jenaro Castro.

Visiblemente emocionado al recordar su operación y el gesto que tuvo su mujer, Ónega ha contado qué fue lo que le dijo a la madre del pequeño de sus hijos tras conocer que le había donado su riñón: «Cuando me despierto de la operación y ella está en una cama de hospital, casi al lado, le dije: ‘¿Estás ahí?’. He llorado muchas veces al contarlo. He llorado porque hay que ser muy generoso al hacerlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenaro Castro Muiña (@jenarocastromuina)

En esta entrevista, y aunque el padre de Sonsoles Ónega siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida personal -ya que su máxima siempre ha sido informar-, el icónico periodista no ha dudado en deshacerse en halagos hacia su esposa: «Me han abierto el corazón. Me han hecho de todo. Y siempre estuvo a mi lado. En todas las noches de angustia estaba ella. Eso es difícil de olvidar y obligado reconocerlo. Cuando te salvan la vida de esa manera, entiendes el verdadero sentido de la palabra gratitud».

Ahora, el periodista -que fue jefe del gabinete de prensa del gobierno de Adolfo Suárez y, de hecho, participó en el popular e histórico discurso de Puedo prometer y prometo del líder de la Transición-, está completamente volcado en «vivir nuevas experiencias» al lado de su familia, de la que se siente muy orgulloso -y, sobre todo, de Sonsoles, que ha seguido sus pasos-. «Antes me reconocían por mi carrera. Ahora la gente me para por la calle y me dice: ¡Usted es el padre de Sonsoles! Y me encanta», ha relatado.