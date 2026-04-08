La consolidación de Giuliano Simeone, el arma del Atlético

«A Giuliano, dásela a Giuliano», vociferaba Simeone desde la banda cuando el cholito tiraba el desmarque de ruptura. El receptor del mensaje era Lenglet, que hizo caso al profesor –como para no hacérselo– y sirvió el gol a Giuliano. El contexto era el partido de Liga entre Atlético y Barcelona, el primero de la trilogía que continúa este martes en el Camp Nou bajo los acordes de la Champions. Ahí estará de nuevo un Giuliano Simeone que esta temporada ha terminado de romper el cascarón.

Basta con echar un vistazo a sus números. Es, con 44 encuentros, el segundo jugador de la plantilla que más partidos ha disputado en lo que va de temporada. Solo le supera Koke por uno. Y el tercero que más minutos ha disputado por detrás de Oblak y Hancko. En la teoría, también ha liberado a Simeone de un quebradero de cabeza. Mientras el Cholo ha repartido la titularidad del flanco izquierdo entre Baena, Nico, Almada y desde enero Lookman; en la derecha no hay dudas. Giuliano Simeone es dueño y señor.

Ya suma siete goles y ocho asistencias, el mejor balance de su carrera en la élite, aunque su fuente de participación va más allá de celebraciones y pases de gol, lo suyo es un torrente de energía que no escatima esfuerzos, lo que le ha llevado a disipar cualquier sospecha de nepotismo por parte del Cholo. La presencia de un hijo en el vestuario liderado por su padre es un arma de doble filo.

Diego Pablo Simeone era consciente de ello cuando tomó la decisión de incluir a su hijo Giuliano Simeone en la primera plantilla del Atlético. Sin embargo, la titularidad de su vástago durante el pasado curso fue producto de una concatenación de méritos. Es más, tal vez el árbol genealógico ha obligado a Giuliano Simeone a aglutinar más merecimientos que el resto. Ahora, una temporada después de que llegara al primer equipo, nadie duda de que la decisión fue acertada.

Su rendimiento sobre el terreno de juego silenció las voces que valoraban lo contrario. Tanto que se ha ganado la renovación. Seguirá vistiendo de rojiblanco hasta 2030 y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, lo que le erige como una de las principales patas del proyecto del Atlético. Su mejor momento particular llega en el mejor momento general, pues en diez días peleará por las semifinales de Champions y levantar la Copa del Rey, el que sería su primer título como profesional.

«Está trabajando bien, necesita seguir en esa línea, él quiere más y para llegar a ese lugar tendrá que seguir manteniendo la humildad y las ganas de crecer. Ya se lo he dicho», dijo el Cholo, que no regala un elogio sin merecimiento del receptor. Además, Giuliano también se ha convertido en un fijo para Scaloni con Argentina y disputará este año su primer Mundial con la absoluta. El cholito quiere más.