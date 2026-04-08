Trump discutirá con Rutte la posible salida de EEUU de la OTAN

La Casa Blanca ha dicho este miércoles que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, discutirá con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, una posible salida de EEUU de la Alianza Atlántica, según ha informado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa este miércoles. Trump y Rutte tienen previsto reunirse en las próximas horas en el Despacho Oval.

La portavoz de la Casa Blanca ha repetido las palabras del propio Trump: «Fueron puestos a prueba y fracasaron». Y ha asegurado que el magnate republicano lo «volverá a comentar» durante su encuentro con Rutte.

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