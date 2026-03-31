El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a arremeter contra los aliados europeos este martes por no querer ayudarle a asegurar el estrecho de Ormuz frente a los ayatolás de la dictadura de Irán. «Tengo una sugerencia para vosotros: número 1, comprad petróleo a EEUU, tenemos de sobra, y número 2, armaos de valor, id al estrecho y ¡tomadlo!», ha escrito Donald Trump en una publicación en Truth Social sobre el estrecho de Ormuz. «Tendréis que empezar a aprender cómo luchar por vosotros mismos, EEUU no estará ahí para ayudaros más, tal y como vosotros tampoco habéis estado», ha afirmado Donald Trump, en referencia a la guerra de Ucrania sin mencionarla de forma directa.

«Coged vuestro propio petróleo», ha concluido Donald Trump. Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo. Apenas se ha visto afectado su suministro por el bloqueo del estrecho de Ormuz de la dictadura de los ayatolás de Irán. En cambio, sí se ha visto afectado por la crisis energética global, generada por el cierre del estrecho de Ormuz.

Trump ha indicado así que los europeos tendrán que reabrir el estrecho de Ormuz por su cuenta. Es la tercera vez en los últimos días que Trump ha dado a entender públicamente que podría poner fin a la guerra en Irán sin reabrir el estrecho de Ormuz. Estados Unidos dejaría así que otros países resolvieran un grave problema económico y restablecieran el flujo de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha respondido a Estados Unidos e Israel en una guerra en cinco frentes ante su inferioridad militar. La tiranía de los ayatolás de Irán ha atacado la industria petrolífera de la zona, la gasística, el estrecho de Ormuz, los centros de datos del golfo Pérsico y la infraestructura civil de la zona. El objetivo de la tiranía de los ayatolás ha sido que la comunidad internacional presionara a Trump para que terminara la guerra que empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico global, ya que constituye el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto. Su importancia radica en que aproximadamente el 20% del gas natural licuado (GNL) mundial y el 25% del petróleo transportado por vía marítima transitan por él anualmente, lo que lo convierte en un paso crucial para la seguridad energética, especialmente para Asia y Europa.

Este paso es la principal ruta marítima del petróleo y el gas de los principales productores, como Qatar, Kuwait y Bahréin. Su ubicación geográfica la convierte en un punto clave para la seguridad internacional, especialmente durante conflictos regionales, ya que las amenazas de cerrarla pueden provocar una grave escasez mundial de suministro energético.