La Guardia Revolucionaria iraní, los sicarios de los ayatolás de la dictadura de Teherán, ha anunciado que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir de este miércoles 1 de abril, en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la tiranía de Irán. Entre las 18 empresas incluidas en la amenaza de la Guardia Revolucionaria se encuentran Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing. «Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades como respuesta a cada acto terrorista cometido en Irán, a partir de las 20:00 horas (hora de Teherán) del miércoles 1 de abril», ha indicado en el comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní.

La dictadura de los ayatolás de Irán sigue así su estrategia de librar la guerra contra Israel y Estados Unidos en cinco frentes, debido a su inferioridad militar: así, los ayatolás han atacado a la industria del petróleo, del gas, el estrecho de Ormuz, los centros de datos del golfo Pérsico y la infraestructura civil de estos países. El objetivo de los ayatolás es que la comunidad internacional presione a Estados Unidos para que frene la guerra, debido a su inferioridad militar, anteriormente citada.

Así los ayatolás de la dictadura de Irán presionan este martes a la comunidad internacional con amenazas directas a las grandes empresas.

Microsoft

La empresa Microsoft ha realizado una gran inversión de 15.200 millones de dólares en Emiratos Árabes Unidos entre 2023 y 2029, con especial atención a la IA y los centros de datos. Esto incluye una inversión de 1.500 millones de dólares en la empresa de IA G42 y una importante ampliación de la capacidad de sus centros de datos.

Microsoft opera regiones de centros de datos en la nube en Emiratos Árabes Unidos (Dubái y Abu Dabi). Antes de la guerra, había empezado su expansión en su infraestructura en Arabia Saudita, con una región de centros de datos disponible para cargas de trabajo en la nube.

Apple

Tiene una presencia significativa en Oriente Medio, especialmente en Israel, donde opera su segundo centro de investigación y desarrollo más grande del mundo, inaugurado en 2015 en Herzliya. Si bien Apple no cuenta con tiendas minoristas oficiales en Israel, mantiene allí un sólido equipo de I+D. La compañía tiene presencia comercial en los Emiratos Árabes Unidos y en la región a través de socios autorizados como iSTYLE.