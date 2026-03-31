Última hora de la guerra de Irán en directo hoy, 31 de marzo | Nuevos ataques de EEUU e Israel y tensión máxima en el Estrecho de Ormuz
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La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase aún más peligrosa. En las últimas horas, Israel ha intensificado los bombardeos sobre objetivos militares e industriales en Irán, especialmente en zonas cercanas a Teherán. La respuesta iraní no se ha hecho esperar: misiles y drones han vuelto a impactar en territorio israelí y en posiciones estratégicas de aliados en la región.
El conflicto se está extendiendo a zonas clave como el Golfo Pérsico y el sur de Líbano, aumentando la sensación de que estamos ante un punto de inflexión.
El petróleo y el estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto
El gran foco ahora mismo está en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos por su papel en el transporte de petróleo. Cualquier ataque o bloqueo en esta zona tiene un impacto inmediato en los precios de la energía, algo que ya se está notando en Europa y en los mercados internacionales.
Mientras tanto, la presión política sigue aumentando. Donald Trump lanza advertencias sobre el petróleo iraní y deja abierta la puerta a una escalada mayor, mientras la Unión Europea intenta reaccionar ante el golpe económico que ya empieza a sentirse.
En paralelo, la situación humanitaria empeora: más víctimas civiles, más desplazados y ninguna señal clara de un alto el fuego a corto plazo. El escenario sigue siendo altamente inestable y con riesgos crecientes a nivel global.
Claves más importantes de la guerra
- Máxima tensión con ataques casi diarios entre Irán, Israel y Estados Unidos.
- Israel intensifica bombardeos en Irán, especialmente en torno a Teherán.
- Irán responde con misiles y drones, aumentando el riesgo de escalada regional.
- El estrecho de Ormuz pone en jaque el suministro de petróleo y los precios en Europa.
- Sin salida diplomática clara y con una crisis humanitaria cada vez más grave.
Misiles antibuque Tipo 25: el sistema que está utilizando Japón
Japón ha desplegado en la base militar de Kengun, en la ciudad de Kumamoto, misiles antibuque Tipo 25 -una versión modernizada del Tipo 12-, con un alcance de casi 1.000 kilómetros. «Ésta es una iniciativa de suma importancia para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón, cuyo entorno de seguridad es el más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial», ha aseverado el titular de Defensa.
Japón despliega su sistema de misiles de largo alcance
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha informado de que el país ha comenzado a desplegar por primera vez su sistema de misiles antibuques de largo alcance para poner a prueba su capacidad de contraataque en caso de que sea necesario.
Amnistía pide que se investigue como crimen de guerra el bombardeo iraní que dejó 9 muertos en Israel
La ONG Amnistía Internacional ha defendido que el ataque iraní que dejó nueve muertos y decenas de heridos a inicios de mes en Beit Shemesh, en el centro de Israel, «debe investigarse como un crimen de guerra», acusando en las municiones empleadas por Teherán una «violación del Derecho Internacional Humanitario».
Los ministros de Energía de la UE abordan la seguridad del suministro
Los ministros de Energía de los Veintisiete celebrarán este martes una reunión por videoconferencia para abordar la seguridad del suministro energético, marcada por las tensiones en los mercados derivadas de la crisis en Oriente Próximo.
El petrolero de Kuwait sufre un incendio tras el ataque iraní
La Corporación de Petróleo de Kuwait ha advertido de que la embarcación «estaba completamente cargada» en el momento del ataque, que ha provocado «daños materiales en el casco del buque y un incendio a bordo, con la posibilidad de un derrame de petróleo en las aguas circundantes».
Irán ataca un petrolero de Kuwait en Dubái
La Corporación de Petróleo de Kuwait, el consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un «ataque iraní directo» pero sin víctimas contra un buque «superpetrolero kuwaití» anclado en el puerto de Dubai que estaba «completamente cargado» en el momento del impacto.
El precio del petróleo baja hasta los 107 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a subidas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,1% a las 8:15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 107 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del inicio del conflicto.
Últimas noticias sobre la guerra de Irán
La situación en Oriente Medio se complica por momentos. Ataques casi diarios entre Irán, Israel y Estados Unidos, bombardeos sobre Teherán, respuesta con misiles y drones… y todo con el foco puesto en el estrecho de Ormuz, clave para el petróleo mundial.
Indonesia pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
Las autoridades de Indonesia han pedido que se convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la muerte de tres de sus cascos azules en ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).