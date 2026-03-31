Última hora de la guerra de Irán en directo hoy, 31 de marzo | Nuevos ataques de EEUU e Israel y tensión máxima en el Estrecho de Ormuz

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase aún más peligrosa. En las últimas horas, Israel ha intensificado los bombardeos sobre objetivos militares e industriales en Irán, especialmente en zonas cercanas a Teherán. La respuesta iraní no se ha hecho esperar: misiles y drones han vuelto a impactar en territorio israelí y en posiciones estratégicas de aliados en la región.

El conflicto se está extendiendo a zonas clave como el Golfo Pérsico y el sur de Líbano, aumentando la sensación de que estamos ante un punto de inflexión.

El petróleo y el estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El gran foco ahora mismo está en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos por su papel en el transporte de petróleo. Cualquier ataque o bloqueo en esta zona tiene un impacto inmediato en los precios de la energía, algo que ya se está notando en Europa y en los mercados internacionales.

Mientras tanto, la presión política sigue aumentando. Donald Trump lanza advertencias sobre el petróleo iraní y deja abierta la puerta a una escalada mayor, mientras la Unión Europea intenta reaccionar ante el golpe económico que ya empieza a sentirse.

En paralelo, la situación humanitaria empeora: más víctimas civiles, más desplazados y ninguna señal clara de un alto el fuego a corto plazo. El escenario sigue siendo altamente inestable y con riesgos crecientes a nivel global.

Claves más importantes de la guerra