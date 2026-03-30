Israel aprueba la pena de muerte por horca para palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo

La Knesset, la Cámara de Representantes de Israel, ha aprobado por 62 votos a favor y 48 este lunes la pena de muerte por horca a los palestinos del territorio palestino de Cisjordania condenados por terrorismo. La votación representa una importante victoria para el partido Otzma Yehudit, de derecha, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Llevaba tiempo presionando a favor de esta medida. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha votado a favor del proyecto de ley.

«Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; es una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte», ha declarado Ben Gvir en un comunicado.

El gobierno de Israel se formó el 29 de diciembre de 2022, tras las elecciones a la Knesset del mes anterior. El gobierno de coalición está compuesto actualmente por cinco partidos: Likud, Shas, Otzma Yehudit, Partido Sionista Religioso y Nueva Esperanza. El gobierno está liderado por el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Tras casi doce horas de debate, los legisladores han votado a favor de la ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por defecto para los residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas por tribunales militares.

La ley consagra de facto la pena capital exclusivamente para los palestinos, ya que excluye explícitamente a los ciudadanos o residentes israelíes, y solo los palestinos son juzgados en tribunales militares. Los israelíes son juzgados en tribunales civiles.

¿Qué cambia con esta ley?

La ley permitirá a los jueces imponer la pena de muerte por mayoría simple en lugar de la decisión unánime que se exige actualmente. Elimina cualquier derecho de apelación, no se aplicará retroactivamente, ni siquiera a los autores de los atentados del 7 de octubre, para los que se está tramitando un proyecto de ley aparte.

Existe una disposición aparte que permite a los tribunales imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos los ciudadanos israelíes. En cambio, esta disposición en concreto se aplica únicamente a quienes «causen intencionalmente la muerte de una persona con el fin de negar la existencia del Estado de Israel», una definición que, en la práctica, excluye a los terroristas judíos.