El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular el precio de las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Irán, y va a cerrar marzo con la mayor subida mensual desde 2023, por lo que se van a encarecer las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años.

En concreto, a falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532 %, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221 %. Por tanto, este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

De esta forma, con esa tasa media, el euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691 %), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente. Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del euríbor era inferior a la actual, del 2,398 %.

Así, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año. Mientras que si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El euríbor se dispara por Irán

El euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía.

El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales. En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, «cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo».

Por el contrario, los hogares con «blindaje financiero» suponen el 41% restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada.

No obstante, tras el estallido de la guerra, el euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222% en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929% el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024. Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008.