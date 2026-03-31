El Ibex 35 abre la sesión de este martes con una subida del 0,28%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.016,6 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent a la baja, en 107 dólares, situándose todavía muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Arcelormittal (-1,21%), Bankinter (-1,12%) y Repsol (-0,99%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Enagás (+1,24%) e Indra (+1,1%).

CaixaBank ha finalizado su séptimo programa de recompra de acciones tras alcanzar el importe máximo de 500 millones de euros en las 19 semanas desde su puesta en marcha. En la apertura el selectivo lo coloca dentro de los farolillos rojos.

Asimismo, Airtificial ha informado de que ha formalizado un nuevo cierre de la operación de venta de contratos de servicios de ingeniería de su división ‘Aerospace & Defense’, que le permitirá ingresar 9,7 millones entre abril y mayo de este año.

El Ibex 35 repunta entre mensajes de paz

Por su parte, Atrys Health registró en 2025 unos ingresos de 141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto a 2024, gracias a la evolución del negocio recurrente del grupo y excluyendo el impacto de Aspy, cuya venta al grupo Echevarne se completó en enero de este año.

Este repunte en la bolsa española se debe en parte a los mensajes que indican el inicio de una posible desescalada en Irán, aunque parte del foco de la guerra, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Esta madrugada, la Corporación de Petróleo de Kuwait, consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un «ataque iraní directo» pero sin víctimas contra un buque petrolero kuwaití que se encontraba anclado y «completamente cargado» en el puerto de la ciudad emiratí en el momento del impacto, lo que ha provocado daños materiales «con la posibilidad de un vertido», según la propietaria.

En este escenario, el precio del barril de Brent referencia en Europa bajaba un 0,4% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,1 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se dejaba un 0,2%, hasta los 102,61 dólares.

Signos mixtos en las bolsas

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de EEUU cerraron este lunes con signo mixto, con un avance del 0,1% en el primer caso, y un retroceso del 0,7% en el segundo, y sus futuros apuntan, de momento, a ganancias inferiores al 1%.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este martes. El Kospi surcoreano se deja un 4,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,4% y el índice de la Bolsa de Shenzhen baja un 0,7%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 1,2%.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París subía un 0,08% y Fráncfort y Milán un 0,43% y un 0,14%, respectivamente, mientras que Londres se alzaba un 0,32%.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1468 ‘billetes verdes’, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,561%.