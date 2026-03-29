Repsol crece desde enero más de un 46% como resultado de la escalada del conflicto en Oriente Próximo y con el impacto directo sobre el precio del petróleo. La petrolera española se convierte en uno de los valores estrella del mercado europeo.

La subida de Repsol se explica, en gran medida, por el encarecimiento del crudo que supera los 110 dólares por barril, elevando los ingresos esperados del sector energético.

En este contexto, la petrolera española ha sido una de las grandes beneficiadas: acumula fuertes subidas en bolsa y se posiciona como valor defensivo, con altos dividendos y exposición directa al negocio del refino y la producción.

Además, el momento operativo acompaña ya que la refinería de Repsol está funcionando al máximo para cubrir la escasez de diésel, lo que eleva los márgenes y mejora los resultados a corto plazo.

El escenario de crisis actual es ahora una oportunidad para la compañía que no se veía en estos números desde 2021 cuando la petrolera se revalorizó un 28%.

Sin embargo, detrás del entusiasmo, los analistas empiezan a dibujar un escenario más matizado: el impulso puede tener límites.

La subida del crudo no es eterna

Desde Bankinter señalan que la compañía se beneficia de la tensión geopolítica y del alza del petróleo, especialmente por su escasa exposición directa a zonas de conflicto aunque advierten que este viento de cola depende de factores externos difíciles de sostener en el tiempo.

El grupo de analistas de Bankinter recomienda comprar con precios objetivo en torno a los 26 euros. Argumentan su fuerte generación de caja, bajo endeudamiento y atractiva remuneración al accionista además de sus posibles catalizadores como operaciones corporativas en EEUU.

Goldman Sachs refleja ya esa prudencia en sus valoraciones y mantiene una visión más optimista, pero con recomendación neutral.

Retribución al accionista

Repsol mantiene una rentabilidad por dividendo atractiva (en torno al 6%) y recompras de acciones, lo que sigue siendo un gran atractivo para inversores.

La compañía planea destinar hasta 5.400 millones de euros a recompras de acciones entre 2024 y 2027 para amortizarlas, reduciendo el capital social.

En definitiva Repsol está viviendo uno de sus mejores momentos bursátiles de los últimos años, impulsada por un contexto excepcional.

Pero precisamente por eso, muchos analistas advierten que parte del recorrido ya podría estar agotado.